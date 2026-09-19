Dùng ốp dòng iPhone 17 cho iPhone 18 Pro được không?

Phụ kiện ốp lưng trong cho iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Xuân Sang.

Trong bài đánh giá iPhone 18 Pro trên Daring Fireball, tác giả John Gruber dẫn lời Apple rằng ốp lưng của iPhone 17 Pro/17 Pro Max không thể dùng chung với iPhone 18 Pro/18 Pro Max và ngược lại. Apple cho biết cụm camera trên iPhone 18 Pro dày hơn một chút. Dù vậy, Gruber tiết lộ khác biệt giữa 2 thiết bị rất nhỏ, chỉ khoảng 0,1 mm.

"Khi đo bằng thước kẹp kỹ thuật số, tôi thấy sự chênh lệch chỉ là 0,1 mm: 11,5 mm so với 11,4 mm. Do đó, Apple đã điều chỉnh gờ bảo vệ quanh cụm camera trên ốp lưng iPhone 18 Pro cao thêm 0,1 mm", Gruber viết thêm.

Trong khi đó, Macworld cho biết cụm camera trên iPhone 18 Pro "dày hơn khoảng 0,5 mm" so với thế hệ trước. Con số này không được Apple liệt kê trong bảng thông tin sản phẩm.

Cụ thể, bảng thông số từ Apple cho thấy kích thước của iPhone 18 Pro/18 Pro Max gần giống hệt bản tiền nhiệm với chiều rộng, chiều cao và độ dày bằng nhau, nhưng không có thông tin về độ dày cụm camera.

Qua trải nghiệm thực tế, Gruber nhấn mạnh ốp lưng iPhone 17 Pro vừa khít với iPhone 18 Pro. Ốp do Apple sản xuất cho iPhone 18 Pro cũng dùng tốt trên iPhone 17 Pro.

"Có thể khẳng định sự tương đồng đủ lớn để bạn dùng chung ốp lưng cho 2 dòng máy", cây viết từ Daring Fireball chia sẻ.

Theo MacRumors, Apple có thể đưa ra tuyên bố trên để tiếp tục bán ốp lưng mới cho người dùng. Ngoài phụ kiện do Táo khuyết sản xuất, nhiều sản phẩm từ bên thứ ba cũng sẽ tương thích tốt, trừ một số trường hợp ngoại lệ, có thể bị lệch hoặc hơi chật.

Tương tự, Macworld cho biết một số hãng ốp lưng xác nhận sản phẩm cho iPhone 17 Pro có thể dùng chung với iPhone 18 Pro hoặc ngược lại. Tuy nhiên, vài loại được thiết kế với độ chính xác cao có thể gặp vấn đề với cụm camera lồi hơn.

Ví dụ, một hãng phụ kiện cho biết ốp lưng được sản xuất cho iPhone 18 Pro có thể dùng trên iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, các dòng ốp cho iPhone 17 Pro từ thương hiệu này lại không tương thích với iPhone 18 Pro, do sự khác biệt về cụm camera.

Nhìn chung, người dùng nên kiểm tra kỹ loại ốp lưng và tem tương thích để chọn sản phẩm phù hợp. Theo Macworld, ốp lưng smartphone thường được chế tạo riêng cho từng model để đảm bảo độ vừa vặn và tối ưu khả năng bảo vệ. Do đó, mua phụ kiện dành cho mẫu iPhone đang dùng luôn là lựa chọn an toàn nhất.

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