Sun PhuQuoc Airways được phê chuẩn khai thác máy bay thân rộng A330

Việc được phê chuẩn khai thác tàu bay thân rộng đặt ra yêu cầu kiểm chứng toàn diện đối với hãng hàng không, từ khai thác bay, huấn luyện, kỹ thuật bảo dưỡng, điều phái đến dịch vụ mặt đất.

Nộp hồ sơ từ ngày 16/4/2026, SPA đồng thời hoàn thiện hệ thống tài liệu, huấn luyện đội ngũ và thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu của nhà chức trách, từ thực hành thoát hiểm đến các chuyến bay chứng minh.

Trong quá trình thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá cao mức độ hoàn thiện của hệ thống tài liệu, năng lực tổ chức thực thi và mức độ tuân thủ của hãng.

Kết quả này tiếp nối quá trình phát triển liên tục của SPA trong năm đầu hoạt động. Kể từ khi nhận Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay ngày 25/9/2025 và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1/11/2025, hãng đã được phê chuẩn khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á, phục vụ gần 3,4 triệu lượt hành khách.

Sun PhuQuoc Airways vừa tiếp nhận chiếc tàu bay thân rộng A330 đầu tiên vào ngày 22/9 vừa qua

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết, việc được phê chuẩn khai thác A330 sau đúng một năm kể từ AOC đầu tiên là kết quả của quá trình đầu tư vào con người, hệ thống và quy trình, cùng sự hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam. Năng lực khai thác tàu bay thân rộng tạo điều kiện để SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với những thị trường xa hơn, phù hợp với định hướng phát triển mạng bay dài hạn của hãng.

Trước đó, SPA tiếp nhận chiếc A330 đầu tiên thuộc sở hữu, số hiệu VN-A969, mở đầu kế hoạch đưa 8 tàu A330 vào đội bay đến tháng 4/2027. Tàu bay sẽ khai thác thương mại từ ngày 3/10 trên chặng Hà Nội - TP.HCM trước khi chuyển sang các đường bay quốc tế.

Từ ngày 13/11/2026, A330 của SPA dự kiến khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Moscow (PQC-SVO), mở đầu cho mạng kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới Nga.

Cùng với vùng khai thác vừa được phê chuẩn tới châu Âu, SPA có thêm cơ sở để nghiên cứu các đường bay tới Trung Âu, trong đó có Praha (Cộng hòa Séc), đồng thời mở rộng khả năng khai thác trên các đường bay tới Trung Á, với các điểm đến như Almaty và Astana (Kazakhstan).

Bên cạnh Nga, châu Âu và Trung Á, SPA dự kiến đưa A330 vào khai thác các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027, từng bước mở rộng bán kính kết nối trực tiếp từ Phú Quốc.

Trong giai đoạn tiếp theo, Boeing 787-9 Dreamliner dự kiến gia nhập đội bay của hãng, bổ sung năng lực khai thác các đường bay có cự ly xa hơn.