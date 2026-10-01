Tiêm kích thế hệ 6 F-47 Mỹ tiến gần dây chuyền sản xuất

Chuẩn tướng Timothy Helfrich, Giám đốc Điều hành Mua sắm Danh mục Máy bay Chiến đấu và Máy bay Tiên tiến của Không quân Mỹ, cho biết dây chuyền sản xuất tiêm kích F-47 có thể được thiết lập trong thời gian tới.

Bản vẽ phác thảo máy bay chiến đấu F-47. (Ảnh: MW)

Chương trình F-47 hiện được đẩy nhanh tiến độ. Boeing đang chế tạo nguyên mẫu bay thử nghiệm đầu tiên, trong khi chuyến bay đầu tiên vẫn được lên kế hoạch vào năm 2028.

Theo Helfrich, việc duy trì và mở rộng năng lực sản xuất máy bay chiến đấu là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với Không quân Mỹ. Bên cạnh việc nâng công suất các dây chuyền hiện có, lực lượng này cũng cần xây dựng thêm các dây chuyền mới cho F-47 và chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác (CAC).

Helfrich cho biết ngành công nghiệp máy bay chiến đấu Mỹ hiện chỉ có ba dây chuyền sản xuất đang hoạt động, gồm dây chuyền F-35 tại Fort Worth, F-15EX tại St. Louis và F-16 tại Greenville. Vì vậy, Không quân Mỹ muốn vừa nâng cao hiệu quả của những cơ sở hiện có, vừa bổ sung thêm năng lực sản xuất mới.

Ông cho biết dây chuyền F-47 không còn ở quá xa phía trước và khi được đưa vào hoạt động sẽ giúp tăng thêm đáng kể năng lực sản xuất máy bay chiến đấu của Mỹ.

Trong khi đó, Boeing đang mở rộng quy mô lớn cơ sở sản xuất tại St. Louis, Missouri, nơi hãng hiện chế tạo F-15EX. Dự án có giá trị gần 2 tỷ USD, bao gồm hơn 92.000 m2 diện tích sản xuất cùng các cơ sở hỗ trợ bổ sung.

Boeing chưa xác nhận toàn bộ dự án mở rộng này dành riêng cho F-47. Tuy nhiên, quy mô đầu tư được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhu cầu sản xuất các dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của hãng trong thời gian tới.

Không quân Mỹ hiện lên kế hoạch mua ít nhất 185 chiếc F-47. Dù vậy, chương trình này vẫn được cho là chậm hơn vài năm so với một số chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu đang được Trung Quốc phát triển.

Đến giữa tháng 9, Không quân Mỹ và Boeing được cho là đã đạt thêm tiến triển trong quá trình hoàn thiện thiết kế F-47. Chương trình chính thức bước vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và sản xuất từ năm 2025, sau khi được công bố trước đó vào năm 2022.

Nếu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2028 như kế hoạch, F-47 sẽ trải qua quá trình chuyển từ ký hợp đồng sang bay thử trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Không quân Mỹ cho rằng tiến độ này có thể đạt được nhờ các công nghệ chủ chốt đã được phát triển và đánh giá trong giai đoạn giảm thiểu rủi ro trước đó.

Boeing cũng đã cam kết khoản đầu tư nội bộ lớn nhất trong lịch sử của hãng cho chương trình F-47. Đây hiện là chương trình tiêm kích thế hệ thứ 6 duy nhất mà Không quân Mỹ dự định đưa vào mua sắm.