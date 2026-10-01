Phát động Chiến dịch truyền thông 'Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!'

Tham dự Lễ phát động có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Phòng CSGT CATP Đà Nẵng. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Chiến dịch được triển khai đa kênh, kết hợp truyền thông đại chúng, truyền thông số và truyền thông trực quan trong không gian giao thông hằng ngày, giúp thông điệp về tốc độ an toàn tiếp cận rộng rãi và được nhắc lại thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Chiến dịch “Hãy đi chậm lại – Vì tương lai của trẻ thơ!” kêu gọi mỗi người tham gia giao thông bắt đầu từ hành vi tham gia giao thông thiết thực: tuân thủ giới hạn tốc độ, chủ động giảm tốc độ và ưu tiên an toàn, đặc biệt khi đi qua khu vực trường học và các khu vực có đông trẻ em và người tham gia giao thông yếu thế.

Một trong những video của Chiến dịch truyền thông.

Bốn thông điệp chính của chiến dịch gồm: hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ; tuân thủ giới hạn tốc độ ở khu vực trường học để bảo vệ an toàn cho trẻ; giảm tốc độ để có thêm thời gian phản ứng trước những tình huống bất ngờ; giảm tốc độ giúp phòng tránh va chạm và giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Cụ thể, các phương thức truyền thông Chiến dịch bao gồm: phát sóng trên truyền hình, báo chí, quảng bá trên Facebook, YouTube và các nền tảng truyền thông số của TP; tổ chức các hoạt động tương tác trên mạng xã hội với cộng đồng; đồng thời quảng bá trên xe buýt, tại nhà chờ xe buýt và trên các bảng LED, pa-nô dọc các tuyến đường. Trong đó, truyền thông bằng hình thức video là sản phẩm truyền thông chủ đạo, kết hợp với các hình thức truyền thông ngoài trời và trên phương tiện giao thông công cộng, giúp thông điệp về tốc độ an toàn được lan tỏa rộng rãi và xuất hiện thường xuyên trong đời sống, ngay cả khi người dân đang tham gia giao thông…

Tranh cổ động Chiến dịch truyền thông.

Chia sẻ tại Lễ phát động, bà Irina Morozova – Giám đốc Chương trình truyền thông An toàn Đường bộ tại Tổ chức Vital Strategies, cho biết: Mỗi năm, có khoảng 1,19 triệu người trên toàn thế giới tử vong do các vụ va chạm giao thông đường bộ – phần lớn những ca tử vong này có thể phòng ngừa được. Chạy quá tốc độ là một yếu tố quan trọng góp phần gây ra các vụ va chạm này và tạo ra rủi ro đặc biệt đối với trẻ em – nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương do vóc dáng nhỏ hơn, khó được người lái xe quan sát thấy hơn và khả năng đánh giá các nguy cơ giao thông vẫn đang trong quá trình phát triển. “Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phát động chiến dịch “Hãy đi chậm lại – Vì tương lai của trẻ thơ!” nhằm khuyến khích người dân tuân thủ tốc độ quy định, đặc biệt tại khu vực trường học.

Lắp dựng pa-nô trên đường giao thông để quảng bá Chiến dịch truyền thông.

Truyền thông chiến lược, kết hợp với hoạt động thực thi hiệu quả của lực lượng Cảnh sát giao thông, là một phần thiết yếu trong cách tiếp cận y tế công cộng đối với an toàn giao thông. Khi được triển khai cùng nhau, các can thiệp này có thể khuyến khích hành vi tham gia giao thông an toàn hơn và góp phần xây dựng các cộng đồng an toàn hơn. Vital Strategies tự hào được hợp tác cùng thành phố trong việc xây dựng và triển khai chiến dịch dựa trên dữ liệu này”, bà Irina Morozova chia sẻ thêm. Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đặng Nam Sơn cho biết: chiến dịch truyền thông này nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguy cơ của tốc độ, khuyến khích tuân thủ giới hạn tốc độ theo quy định và chủ động giảm tốc, đặc biệt tại khu vực trường học và những nơi có trẻ em thường xuyên đi lại. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông.

Dán decal trên xe buýt để quảng bá Chiến dịch truyền thông.

Các em có những hạn chế nhất định trong việc nhận biết, đánh giá khoảng cách, tốc độ và xử lý các tình huống giao thông. Vì vậy, bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ yêu cầu đó, năm nay, Chiến dịch lựa chọn một thông điệp rất gần gũi và thiết thực: “Hãy đi chậm lại – Vì tương lai của trẻ thơ!”. Thông điệp này hướng đến việc khuyến khích mỗi người tham gia giao thông chủ động kiểm soát tốc độ, tuân thủ giới hạn tốc độ, đặc biệt tại khu vực trường học và những nơi có nhiều trẻ em.

Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng hưởng ứng Chiến dịch truyền thông.

“Một chiến dịch truyền thông chỉ thực sự có ý nghĩa khi thông điệp được chuyển thành hành động. Đối với mỗi người tham gia giao thông, đó là tuân thủ giới hạn tốc độ, chủ động giảm tốc độ, đặc biệt khi đi qua khu vực trường học và những nơi có trẻ em. Đối với các cơ quan, đơn vị, đó là cùng phối hợp trong tuyên truyền, tổ chức giao thông, thiết kế hạ tầng và thực thi pháp luật. Đối với lực lượng chức năng, đó là tiếp tục làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương giao thông”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chia sẻ thêm, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng và toàn thể cộng đồng cùng đồng hành, chung tay lan tỏa thông điệp của Chiến dịch, để mỗi người khi tham gia giao thông đều ý thức rằng phía trước mình không chỉ là một con đường, mà còn có thể là hành trình của một đứa trẻ đang đến trường, trở về nhà.

PHÚ NAM