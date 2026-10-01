Những thay đổi quan trọng về VNeID có hiệu lực từ 28/9/2026 mà bạn cần biết
Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến VNeID. Tài khoản có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ; giấy tờ tích hợp có giá trị như bản giấy; người dân có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả ngay trên ứng dụng. Nhiều tài khoản trực tuyến cũng bắt buộc phải liên kết với VNeID.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/nhung-thay-doi-quan-trong-ve-vneid-co-hieu-luc-tu-28-9-2026-ma-ban-can-biet-d36370.html