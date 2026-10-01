Những thay đổi quan trọng về VNeID có hiệu lực từ 28/9/2026 mà bạn cần biết

Ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng cho biết, ĐMST không phải là câu chuyện riêng của các viện nghiên cứu, trường đại học hay các doanh nghiệp công nghệ lớn, mà phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, gắn liền với tiềm năng, thế mạnh đặc trưng của từng địa phương như du lịch, nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP hay dịch vụ thương mại. Ông khẳng định, chính quyền phường, xã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ sinh thái ĐMST.