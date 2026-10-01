Mối đe dọa di động gia tăng trên từng người dùng

Kaspersky khuyến nghị người dùng cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tấn công mạng

Báo cáo của Kaspersky về quý I-2026 cho thấy số lượt phát hiện mối đe dọa trung bình trên mỗi người dùng bị ảnh hưởng tăng từ 4,9 lên 7,3 lượt. Theo hãng, số liệu phản ánh xu hướng tấn công tập trung hơn vào từng cá nhân.

Trong 8 thị trường được phân tích, Ấn Độ và Indonesia dẫn đầu về tổng số lượt phát hiện, lần lượt là 18.187 và 15.163 lượt. Tại Đông Nam Á, Thái Lan ghi nhận số lượt phát hiện trên mỗi người dùng bị ảnh hưởng tăng từ 3 lên 11,9 lượt.

Các mối đe dọa được đề cập gồm Trojan Rewardsteal, giả dạng ứng dụng nhận thưởng để đánh cắp dữ liệu, và Trojan Thamera, chiếm quyền điều khiển thiết bị để tạo tài khoản giả mạo. Bên cạnh mã độc, các thủ đoạn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin.

Trong nghiên cứu “The Great Messaging Heist” của Kaspersky, 66% nạn nhân được khảo sát tin rằng kẻ gian đã sử dụng AI để lừa đảo họ. Các hình thức được người tham gia đề cập gồm tin nhắn do AI soạn thảo (42%), giọng nói giả mạo bằng AI (31%) và video giả mạo deepfake (25%).

Bằng cách giả danh người thân hoặc cơ quan chức năng, kẻ gian tạo áp lực buộc nạn nhân chuyển tiền gấp. Nghiên cứu cũng ghi nhận 52% số vụ lừa đảo thành công qua tin nhắn diễn ra trong chưa đầy 30 phút kể từ lần tiếp cận đầu tiên.

Ông Choon Hong Chee, Trưởng bộ phận Kênh người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, cho rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật tấn công âm thầm, mã độc bám trụ lâu dài và thủ đoạn lừa đảo bằng AI đòi hỏi người dùng chủ động bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân.

Kaspersky khuyến nghị người dùng bật xác thực đa yếu tố (MFA) trên các ứng dụng nhắn tin và dịch vụ trực tuyến có hỗ trợ; kiểm tra kỹ địa chỉ liên kết, không nhấp vào đường dẫn lạ qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Người dùng cũng cần kiểm tra nguồn gốc, quyền truy cập của ứng dụng trước khi cài đặt, thường xuyên cập nhật hệ điều hành và sử dụng giải pháp bảo mật di động uy tín.