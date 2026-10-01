Hà Nội: Phường Cửa Nam thí điểm thu gom rác bằng xe điện ba bánh

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 tuyên bố: “Dự án Meridian sẽ được cùng dẫn dắt bởi ba trong số những bộ óc vĩ đại nhất (best minds) của quốc gia chúng ta - Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich”. Ông không đơn thuần khen ba cá nhân thông minh, mà đang cho thấy Lầu Năm Góc muốn thay đổi cách hình dung về chiến tranh tương lai: từ tư duy quân sự truyền thống sang sự kết hợp giữa công nghệ, doanh nghiệp quốc phòng mới và tư duy chiến lược ngoài hệ thống.