Hà Nội: Phường Cửa Nam thí điểm thu gom rác bằng xe điện ba bánh
Việc phân loại, thu gom rác bằng túi rác tiêu chuẩn kết hợp xe điện ba bánh nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân.
Từ ngày 1/10/2026, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn, kết hợp xe điện 3 bánh chuyên dụng.
Mô hình được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn và từng bước chuẩn hóa công tác thu gom chất thải sinh hoạt./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-phuong-cua-nam-thi-diem-thu-gom-rac-bang-xe-dien-ba-banh-post1139376.vnp