Samsung ra mắt Galaxy Tab S12 series, giá từ 34,99 triệu đồng

Galaxy Tab S12 series với thiết kế cùng bàn phím rời đầy phong cách

Samsung Electronics vừa ra mắt dòng máy tính bảng Galaxy Tab S12 series, hướng đến nhu cầu làm việc, học tập và sáng tạo nội dung.

Galaxy Tab S12 Ultra được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 14,6 inch, còn Galaxy Tab S12+ có màn hình 12,6 inch. Cả hai hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.600 nits và công nghệ Vision Booster điều chỉnh độ sáng theo môi trường.

Dòng sản phẩm đi kèm bút S Pen, hỗ trợ ghi chú, phác thảo và chỉnh sửa nội dung. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68, trang bị hệ thống 4 loa hỗ trợ Dolby Atmos.

Về sức mạnh phần cứng, Galaxy Tab S12 series trang bị bộ vi xử lý 3nm (MediaTek Dimensity 9500), mang lại tốc độ xử lý NPU nhanh hơn 61%, CPU cao hơn 19% và GPU tăng 17% so với thế hệ tiền nhiệm; cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D phục vụ các tác vụ đồ họa, chỉnh sửa video.

Thiết bị chạy Android 17 với giao diện One UI 9, tích hợp bộ công cụ Galaxy AI. Chế độ Multi Window cho phép chia màn hình thành tối đa 3 cửa sổ, trong khi Trợ lý Note (Note Assist) hỗ trợ tóm tắt ghi chú.

Về dung lượng pin, Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu viên pin 11.600 mAh cho thời lượng sử dụng lên tới 23 giờ, còn Galaxy Tab S12+ trang bị viên pin 10.600 mAh đạt thời lượng 21 giờ. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho phép nạp đầy từ 0% lên 100% trong khoảng 95 phút.

Adobe Photoshop được cài sẵn trên dòng sản phẩm, tích hợp các tính năng AI tạo sinh từ Adobe Firefly. Gói ưu đãi dịch vụ được Samsung công bố có tổng giá trị đến 10 triệu đồng, gồm 6 tháng dùng thử Google AI Pro, 4 tháng Adobe Photoshop, 1 năm GoodNotes Premium cùng các ứng dụng khác.

Galaxy Tab S12 series có hai màu xám và bạc. Giá bán lẻ đề nghị của Galaxy Tab S12+ từ 34.990.000 đồng, Galaxy Tab S12 Ultra từ 39.990.000 đồng. Chương trình ưu đãi từ ngày 1 đến 31-10-2026 gồm trợ giá lên đời đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0% với kỳ hạn đến 24 tháng, giảm 50% phụ kiện mua kèm và tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng.