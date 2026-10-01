Điện thoại gập ngày càng hút khách: Đây là những ưu, nhược điểm bạn cần cân nhắc

Thời gian gần đây, nhiều nhà sản xuất lớn như Apple, Google và Samsung lần lượt tham gia hoặc mở rộng sự hiện diện trong phân khúc điện thoại gập, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Dù hiện chỉ chiếm khoảng 2% thị trường smartphone, mức độ chú ý dành cho dòng sản phẩm này đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng.

Với mức giá có thể vượt 40 triệu đồng ở một số mẫu, điện thoại gập rõ ràng không phải khoản đầu tư nhỏ. Vì vậy, trước khi xuống tiền, người dùng nên nhìn cả những lợi ích mà thiết bị mang lại lẫn các hạn chế vẫn tồn tại.

Ưu điểm khi sử dụng điện thoại gập

Màn hình lớn, linh hoạt

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của điện thoại gập là khả năng thay đổi hình dạng chỉ bằng một thao tác. Khi đóng lại, thiết bị có thể sử dụng như smartphone thông thường; khi mở ra, màn hình có thể mở rộng lên tới khoảng 8 inch, tạo thêm không gian cho nhiều tác vụ.

Màn hình lớn đặc biệt hữu ích khi đọc sách, duyệt web, xem video hoặc xử lý công việc. Thay vì phải mang theo cả điện thoại và máy tính bảng, người dùng có thể sử dụng một thiết bị cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Điện thoại gập cũng có thể được sử dụng ở nhiều tư thế. Người dùng có thể mở hoàn toàn để tận dụng màn hình lớn, gập một phần để thực hiện cuộc gọi video hoặc sử dụng thiết bị theo cách giống một chiếc laptop mini trong một số tình huống.

Điện thoại gập có màn hình lớn, trải nghiệm sử dụng linh hoạt

Có thể chạy nhiều ứng dụng song song

Ngoài phần cứng, phần mềm cũng đang được các nhà sản xuất chú trọng. Hệ điều hành trên điện thoại gập ngày càng hỗ trợ tốt hơn việc chạy nhiều ứng dụng song song và chuyển đổi giữa chúng. Các nhà phát triển ứng dụng cũng bắt đầu tối ưu sản phẩm để tận dụng tốt hơn không gian màn hình đặc biệt này.

Những nhược điểm cần lưu ý khi dùng điện thoại gập

Độ bền vẫn là vấn đề đáng quan tâm

Dù công nghệ bản lề và màn hình đã được cải thiện đáng kể, điện thoại gập vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn những lo ngại về độ bền.

Các mẫu máy được thiết kế để chịu được số lần đóng mở rất lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa thiết bị có thể hoạt động mãi mãi. Trên một số thế hệ cũ, nếp gấp trên màn hình có thể trở nên rõ rệt sau một thời gian sử dụng, ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Bản thân màn hình dẻo hoặc lớp kính siêu mỏng cũng dễ bị tổn thương hơn so với màn hình smartphone truyền thống trong một số tình huống. Trong khi đó, hệ thống bản lề gồm nhiều bộ phận chuyển động có thể nhạy cảm với bụi bẩn.

Do đó, người mua nên quan tâm đến khả năng chống nước, chống bụi và chỉ số chống xâm nhập (IP) của từng mẫu máy thay vì chỉ nhìn vào thiết kế bên ngoài.

Điện thoại gập vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn những lo ngại về độ bền

Thiết kế gập cũng kéo theo nhiều đánh đổi

Để tích hợp màn hình lớn và cơ cấu bản lề, điện thoại gập thường có trọng lượng và độ dày đáng kể. Một số mẫu hiện nay nặng hơn 200 gram, trong khi nhu cầu về pin cũng khiến việc tối ưu kích thước trở nên khó khăn hơn.

Cấu tạo phức tạp còn có thể khiến chi phí sửa chữa cao. Khi màn hình hoặc bản lề gặp vấn đề, việc thay thế không đơn giản như trên nhiều smartphone truyền thống. Thậm chí, một số mẫu điện thoại gập hiện nay được đánh giá là rất khó sửa chữa.

Camera cũng là một điểm cần cân nhắc. Để giữ thiết bị đủ mỏng, nhà sản xuất đôi khi phải hy sinh một số cơ chế camera phức tạp. Vì vậy, khả năng chụp ảnh trên một số mẫu điện thoại gập chưa chắc sánh được với những smartphone cao cấp tập trung mạnh vào camera.

Ngoài ra, dù khả năng tương thích ứng dụng đã được cải thiện, vẫn còn những ứng dụng chưa được tối ưu hoàn toàn cho màn hình gập. Điều này có thể gây bất tiện khi chuyển đổi giữa màn hình ngoài và màn hình chính.

Điện thoại gập phù hợp với ai?

Không có câu trả lời chung cho việc có nên mua điện thoại gập hay không. Quyết định phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người.

Nếu thường xuyên đọc sách, xem nội dung, làm việc hoặc đa nhiệm trên điện thoại và muốn có màn hình lớn trong một thiết bị duy nhất, điện thoại gập có thể mang lại trải nghiệm đáng giá.

Ngược lại, người thường sử dụng điện thoại trong điều kiện khắc nghiệt, cần camera cao cấp, phụ thuộc vào những ứng dụng chưa được tối ưu cho màn hình gập hoặc đặc biệt quan tâm đến giá bán và chi phí sửa chữa có thể cân nhắc smartphone truyền thống.

Điện thoại gập đang tiến bộ nhanh, nhưng vẫn tồn tại những đánh đổi về độ bền, trọng lượng, camera, phần mềm và chi phí. Vì vậy, thay vì chỉ bị thu hút bởi thiết kế mới lạ, người dùng nên xác định rõ mình thực sự cần những lợi ích nào trước khi bỏ ra một khoản tiền lớn cho thiết bị này.