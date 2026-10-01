Điện thoại Android nào tương đương với iPhone 18 Pro Max?

Nhu cầu về iPhone 18 Pro Max mới nhất hiện không quá cao, có lẽ vì iPhone 17 Pro Max, ra mắt vào tháng 9/2025, vẫn là một thiết bị mạnh mẽ. iPhone 18 Pro Max đã được nâng cấp nhẹ với chip A20 Pro mới, mang lại hiệu suất tốt hơn và thời lượng pin cải thiện. Các nhiếp ảnh gia cũng đánh giá cao hệ thống camera với khẩu độ thay đổi trên sản phẩm.

Câu hỏi đặt ra lúc này là, liệu có điện thoại Android nào tương đương iPhone 18 Pro Max cho những người không muốn tham gia vào hệ sinh thái của Apple? Theo đánh giá từ BGR, chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra là mẫu sản phẩm nằm trong cùng phân khúc và có thông số kỹ thuật tương đồng. Sự khác biệt về kích thước vật lý là không đáng kể, trong khi cả hai điện thoại đều có 12 GB RAM. Trong khi Samsung cung cấp tùy chọn RAM 16 GB, thì Apple lại mang đến tùy chọn bộ nhớ lên đến 2 TB, nhiều hơn 1 TB so với Samsung.

Về bộ vi xử lý, iPhone 18 Pro Max trang bị chip 6 lõi, trong khi Galaxy S26 Ultra sở hữu chip 8 lõi. Theo lý thuyết, chip 8 lõi của Galaxy S26 Ultra sẽ mang lại hiệu năng đa lõi tốt hơn, trong khi iPhone 18 Pro có thể vượt trội trong xử lý đơn lõi.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị nằm ở camera. Galaxy S26 Ultra có cảm biến chính 200 MP, trong khi iPhone 18 Pro Max sở hữu camera với khẩu độ thay đổi vật lý, chi tiết có thể thu hút những người đam mê nhiếp ảnh.

iPhone 18 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra tốt hơn?

Trong thực tế, sự khác biệt giữa hai điện thoại cao cấp này là không đáng kể. Mặc dù iPhone 18 Pro Max có thêm 500 mAh (5.567 mAh), cả hai đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, chụp ảnh, đa nhiệm và các tính năng AI.

Giá của iPhone 18 Pro Max là từ 41,99 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi cấu hình tương tự trên Galaxy S26 Ultra sẽ có giá 36,99 triệu đồng hoặc thậm chí chỉ khoảng 30,5 triệu đồng khi bao gồm khuyến mãi. Nếu đủ tài chính, iPhone 18 Pro Max đáng giá, nhưng khi nói đến giá thành, Galaxy S26 Ultra lại nổi bật hơn rất nhiều. Thậm chí, giá sản phẩm này còn rẻ hơn iPhone 17 Pro Max (thế hệ trước), điều đó cho thấy việc nâng cấp lên một thiết bị mới như iPhone 18 Pro Max không phải lúc nào cũng hợp lý.

Ngoài ra, người dùng cũng nên xem xét các nhà sản xuất khác. Ví dụ, Google Pixel 11 Pro mới nhất không phải là một bản nâng cấp lớn so với phiên bản trước, nhưng có thể cung cấp hiệu năng tương tự với giá thấp hơn vài triệu đồng.

Nhìn chung, những cải tiến về thông số kỹ thuật trong năm 2026 không quá lớn, và bước nhảy vọt thực sự giữa các thế hệ có thể sẽ xảy ra vào năm 2027. Vì vậy, nếu điện thoại vẫn hoạt động tốt, có lẽ người dùng nên đợi một năm để sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp xứng đáng với sự kỳ vọng và giá cả.