Đừng ngại thay đổi bản thân

Chúng ta chỉ hoàn hảo khi biết tiếp thu, cầu thị sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Cũng đừng chờ đến khi mắc sai lầm lớn mới nghĩ đến việc sửa chữa. Tự sửa mình càng sớm thì càng có cơ hội tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giờ giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Ảnh: HUY CƯỜNG

Muốn sửa mình, trước hết phải dám nhìn nhận khuyết điểm và thành thật với chính mình. Tuy nhiên, sửa mình không phải là việc làm nhất thời hay chỉ thực hiện khi được nhắc nhở, mà phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình công tác. Khi được cấp trên, đồng chí, đồng đội góp ý, cần bình tĩnh lắng nghe, suy nghĩ nghiêm túc và xem đó là cơ hội để tiến bộ. Việc thay đổi nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Sự tiến bộ, trưởng thành cũng không đến từ những lời hứa hay quyết tâm nhất thời mà được hình thành từ những hành động cụ thể như chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và chủ động khắc phục những hạn chế của bản thân. Một điều quan trọng nữa là phải có ý chí vượt qua chính mình, không ngại khó, không ngại thay đổi. Trong môi trường Quân đội, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ động cơ phấn đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi ngày cố gắng tiến bộ hơn hôm qua một chút, tích lũy từng việc tốt, từng hành động đẹp thì chắc chắn sẽ tạo nên sự trưởng thành bền vững.