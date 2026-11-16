Hà Nội: Quy định chi tiết chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 160/2026/QĐ-UBND ngày 15-11-2026 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này gồm 4 chương và 28 điều, quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố quy định chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND).

Cụ thể, quy định mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo, dự án đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận, công nhận lại, cấp lại giấy công nhận, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp thành phố.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của thành phố; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Nguyên tắc thực hiện quy định Ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND khi chủ động triển khai nhiệm vụ và có nhu cầu. Việc hỗ trợ được thực hiện căn cứ vào kết quả, sản phẩm đầu ra hoặc kết quả nghiệm thu hợp đồng và định mức quy định tại quyết định này.

Việc xem xét, xác định mức hỗ trợ căn cứ vào điều kiện, nội dung hỗ trợ, kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ, khả năng cân đối ngân sách và quy định của pháp luật có liên quan. Ngân sách Nhà nước đóng vai trò vốn mồi, chia sẻ rủi ro và khuyến khích huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trung gian hỗ trợ.

Đối với các nội dung đã thực hiện thuộc dự án khởi nghiệp sáng tạo, dự án đổi mới sáng tạo và hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các khoản chi phí được xem xét hỗ trợ phải phát sinh trong khoảng thời gian 24 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và phải có hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp pháp theo quy định.

Đối với các nội dung đã thực hiện hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các khoản chi phí được xem xét hỗ trợ phải phát sinh trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và phải có hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp pháp theo quy định.

Trong đó, ưu tiên khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu đã được số hóa khi cơ quan nhà nước có khả năng khai thác. Chỉ yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin trong trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, chính xác.