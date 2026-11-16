Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn lao động nước ngoài làm việc ít nhất 3 năm. Ảnh minh họa: TTXVN

Kết quả khảo sát mới công bố cho thấy vấn đề này đang trở thành mối quan tâm đáng kể trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc xem xét điều chỉnh quy định về chuyển nơi làm việc của lao động nước ngoài.

Theo khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) thực hiện với 1.204 doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài và công bố ngày 16/11, có 70,3% doanh nghiệp cho rằng lao động mới nhập cảnh theo thị thực lao động phi chuyên nghiệp E-9 nên làm việc tại nơi tuyển dụng ban đầu trên 3 năm; 21,8% lựa chọn thời hạn 3 năm. Như vậy, tổng cộng 92,1% doanh nghiệp ủng hộ thời gian làm việc ít nhất 3 năm tại nơi tuyển dụng đầu tiên.

Một trong những lý do chính là quá trình tích lũy kỹ năng cần thời gian. Theo đánh giá của doanh nghiệp, năng suất lao động nước ngoài trong 3 tháng đầu chỉ đạt 41,1% so với lao động Hàn Quốc làm công việc tương đương. Tỷ lệ này tăng lên 53,1% sau 3–6 tháng, 68,1% sau 6 tháng đến dưới 1 năm, 80,5% sau 1–2 năm và 88% sau 2–3 năm. Với người làm việc từ 3 năm trở lên, năng suất được đánh giá đạt 94,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết lao động nước ngoài đảm nhiệm công việc đòi hỏi kỹ năng cao cũng tăng từ 48,2% năm 2025 lên 54,8% năm nay.

Khảo sát đồng thời cho thấy doanh nghiệp tuyển lao động nước ngoài chủ yếu do khó tìm nhân lực trong nước, với tỷ lệ 83,6%. Chỉ 4,5% cho biết mục đích chính là tiết kiệm chi phí nhân công, giảm mạnh so với mức 13,4% năm trước. Chi phí bình quân cho mỗi lao động nước ngoài đạt 2,656 triệu won/tháng; nếu tính cả tiền ăn và chỗ ở, tổng chi phí lên tới 3,082 triệu won, tăng so với 2,928 triệu won năm 2025. Có tới 60,6% doanh nghiệp cho biết chi phí nhân công nước ngoài đã bằng hoặc cao hơn mức dành cho lao động trong nước.

Về khó khăn trong quản lý, 60,2% doanh nghiệp nêu vấn đề giao tiếp do khả năng tiếng Hàn của người lao động còn hạn chế; tiếp đến là gánh nặng chi phí nhân công (28,2%) và yêu cầu chuyển nơi làm việc thường xuyên (26,1%). Nếu người lao động được tự do chuyển nơi làm việc sau 1–2 năm, 94,7% doanh nghiệp lo ngại năng suất và chất lượng suy giảm do nhân lực đã qua đào tạo nghỉ việc; 75,2% dự báo chi phí tuyển dụng và đào tạo người thay thế tăng lên.

Theo quy định hiện hành, lao động E-9 về nguyên tắc phải làm việc tại nơi đã ký hợp đồng khi nhập cảnh. Trong 3 năm lưu trú ban đầu, người lao động được phép chuyển nơi làm việc tối đa 3 lần nếu đáp ứng các điều kiện luật định; trong thời gian tái tuyển dụng thêm 1 năm 10 tháng, được chuyển tối đa 2 lần. Việc chuyển đổi chỉ được chấp thuận trong những trường hợp nhất định, như doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng, đóng cửa hoặc có hành vi vi phạm điều kiện lao động, đối xử bất công.

Trước khả năng nới lỏng quy định, các doanh nghiệp đề nghị chính phủ có biện pháp hỗ trợ như nhanh chóng giới thiệu lao động thay thế (81%) và mở rộng ưu đãi cho cả người lao động lẫn chủ sử dụng có thời gian làm việc lâu dài (77,3%). Kết quả khảo sát cho thấy bài toán chính sách không chỉ là bảo đảm nguồn nhân lực ổn định cho doanh nghiệp mà còn phải cân bằng với quyền lợi và điều kiện làm việc của lao động nước ngoài.