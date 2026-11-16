Người trẻ Nhật Bản, Đài Loan chạy đua đầu tư chứng khoán

Lo ngại thu nhập không đủ bảo đảm tương lai, người trẻ châu Á đẩy mạnh đầu tư chứng khoán. Ảnh minh họa: Business Insider.

Khi tiền lương không theo kịp chi phí sinh hoạt, còn giấc mơ sở hữu nhà hay đảm bảo cuộc sống sau nghỉ hưu ngày càng xa tầm với, nhiều người trẻ châu Á, như Singapore, Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc), tìm đến thị trường chứng khoán như một cách cải thiện tình hình tài chính.

Nhưng với một bộ phận, hành trình tích lũy tài sản đang đi xa hơn việc tiết kiệm thông thường, khi họ sẵn sàng cắt giảm chi tiêu, từ bỏ trải nghiệm cá nhân, thậm chí hy sinh các mối quan hệ để dành tiền đầu tư.

Đầu tư để cải thiện thu nhập

Konrad Su (28 tuổi), nhà làm phim tự do tại Đài Loan (Trung Quốc), thừa nhận bản thân không am hiểu nhiều về tài chính. Tuy nhiên, trước những cuộc trò chuyện thường xuyên của bạn bè về quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và đà tăng của thị trường chứng khoán, anh quyết định thử đầu tư từ tháng 1.

Trong 4 tháng đầu, Su dành 3.000 TWD (91 USD) mỗi tháng để mua chứng chỉ quỹ tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Ngoài công việc quay phim, anh còn làm bán thời gian tại một cửa hàng thời trang. Đến nay, khoản đầu tư mang lại khoảng 3.300 TWD (100 USD) lợi nhuận chưa chốt.

“Khi mọi thứ ngày càng đắt đỏ, tôi cần nghĩ ra nhiều cách hơn để gia tăng số tiền mình có”, Su chia sẻ với The Straits Times.

Su không phải trường hợp cá biệt. Thị trường chứng khoán Đài Loan đang chứng kiến số lượng nhà đầu tư trẻ gia tăng, trong bối cảnh nhiều người tìm cách bổ sung thu nhập để ứng phó với tiền lương trì trệ, áp lực nhà ở và chi phí sinh hoạt ngày càng lớn.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, khoảng 162.000 tài khoản giao dịch mới được mở trong tháng 3, mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng. Trong số này, 97.000 tài khoản, tương đương 60%, thuộc về người dưới 30 tuổi.

Khảo sát Hành vi Đầu tư năm 2025 của Yahoo tại Đài Loan cũng cho thấy hơn 60% người trong độ tuổi 18-24 đang tham gia đầu tư, gần 70% sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn. Một nửa số người được hỏi bắt đầu đầu tư để bổ sung thu nhập, trong khi 44% làm theo hình mẫu của cha mẹ và 20% chịu ảnh hưởng từ bạn bè.

Người trẻ Singapore muốn gia tăng đầu tư nhưng phải dè chừng trước những áp lực tài chính ngày càng lớn. Ảnh: Lim Yaohui.

Theo giáo sư Robin Chou, chuyên gia quản lý tài chính, dù kinh tế Đài Loan duy trì tăng trưởng mạnh, nhiều người trẻ vẫn cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Thành quả từ các ngành công nghệ, đặc biệt là bán dẫn, chưa lan tỏa đồng đều đến lực lượng lao động. Năm 2025, gần 70% người lao động tại đây có mức lương thấp hơn mức bình quân hàng tháng 48.000 TWD. Ngoài lĩnh vực sản xuất chip, tiền lương tại nhiều ngành nghề gần như đình trệ trong nhiều năm.

Ông Chou cho rằng với phần lớn người trẻ, tiền lương đơn thuần không đủ để đáp ứng các kế hoạch tài chính dài hạn, đặc biệt là nghỉ hưu. Vì vậy, đầu tư trở thành một cách để họ chủ động hơn trong việc tích lũy tài sản.

Rào cản gia nhập thị trường cũng giảm nhờ hình thức giao dịch cổ phiếu lô lẻ và các nền tảng trực tuyến. Thay vì phải mua số lượng lớn cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư có thể tiếp cận những mã có giá cao với số vốn nhỏ hơn. Các quỹ ETF cũng được ưa chuộng nhờ khả năng phân tán vốn vào nhiều doanh nghiệp và ngành nghề.

Khảo sát do nền tảng quản lý tài sản Syfe và YouGov thực hiện hồi đầu tháng 10 cho thấy khoảng 50% người được hỏi muốn đầu tư nhiều hơn hiện tại. Trong đó, 65% người Singapore xem công việc toàn thời gian đầu tiên là cột mốc tài chính quan trọng, sau đó họ bắt đầu đầu tư nhiều hơn. Tỷ lệ này cao hơn Hong Kong (49%) và Australia (42%).

Dù vậy, khi bước vào độ tuổi 30, 40 và 50, các khoản chi cho nhà ở, con cái và chăm sóc cha mẹ có thể làm thu hẹp ngân sách đầu tư. Khảo sát trên 3.315 người tại Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Australia cho thấy 54% đã giảm đầu tư sau khi mua căn nhà đầu tiên, trong khi 50% làm điều tương tự sau khi có con đầu lòng.

Những số liệu này cho thấy đầu tư là một mục tiêu được nhiều người trẻ theo đuổi, nhưng không dễ duy trì khi các trách nhiệm tài chính ngày càng tăng. Bài toán không chỉ nằm ở việc kiếm thêm tiền mà còn ở khả năng phân bổ nguồn lực cho nhiều mục tiêu dài hạn.

Người trẻ Nhật Bản rơi vào cảnh tiết kiệm cực đoan, hy sinh cả nhu cầu cá nhân và đời sống tình cảm để chạy đua tích lũy tài sản.

'Thắt lưng buộc bụng' để tích lũy tài chính

Nếu người trẻ Singapore phải cân đối đầu tư với các trách nhiệm tài chính, một bộ phận người Nhật Bản lại chọn cách tiếp cận cực đoan hơn. Họ sẵn sàng cắt giảm gần như mọi nhu cầu cá nhân để dành tối đa thu nhập cho thị trường chứng khoán.

Hiện tượng này được gọi là “NISA poverty” (tạm dịch: nghèo vì NISA), chỉ tình trạng người trẻ thắt chặt chi tiêu đến mức khắc khổ nhằm tăng khoản đầu tư thông qua chương trình Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân Nhật Bản (NISA).

Theo Nikkei, một nhân viên văn phòng 19 tuổi tại Tokyo, được gọi là A, đã chọn đi làm thay vì học đại học vào năm ngoái. Người này cho rằng sử dụng khoản tiền đáng lẽ dành cho học phí để đầu tư sẽ giúp tích lũy tài sản hiệu quả hơn về lâu dài.

A hiện có thu nhập hằng năm 5,3 triệu yen (khoảng 33.400 USD) và sở hữu tài sản tài chính trị giá 11 triệu yên, cao hơn mức trung bình 9,99 triệu yên của các hộ gia đình độc thân ở độ tuổi 50 tại Nhật Bản.

Khoản tài sản này đến từ tiền tiết kiệm và 3 triệu yen cha mẹ hỗ trợ thay cho học phí đại học. Để tiếp tục tích lũy, A cắt giảm gần như toàn bộ chi tiêu cá nhân. Từ tháng 1 đến tháng 10, tổng số tiền người này sử dụng chỉ là 280.000 yên. A ăn sáng tại nhà, mang mì udon đông lạnh đi làm và chỉ ăn ngoài một lần mỗi tháng.

Một trường hợp khác được Herald Business đề cập là nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi, quyết định chấm dứt chuyện tình cảm để dành tới 70% thu nhập cho đầu tư. Người này giới hạn tổng chi tiêu hằng năm ở mức khoảng 1,3 triệu yên (8.300 USD).

Điểm chung của hai trường hợp là mong muốn nhanh chóng tận dụng hạn mức đóng góp hàng năm 3,6 triệu yên (22.500 USD) của NISA, tương đương 300.000 yên mỗi tháng. Chương trình cho phép nhà đầu tư được miễn thuế đối với lợi nhuận trong giới hạn quy định. Để đạt mục tiêu, họ ưu tiên đầu tư và cắt giảm mạnh các khoản chi tiêu thường ngày.

Xu hướng này gia tăng sau khi Nhật Bản mở rộng hạn mức đầu tư được hưởng ưu đãi thuế từ năm 2024. Đến cuối năm 2025, 26% người Nhật trong độ tuổi 20 và 38% người ở độ tuổi 30 sở hữu tài khoản NISA. Giá trị đầu tư của nhóm tuổi 20 tăng hơn 3 lần, còn nhóm tuổi 30 tăng gần 4 lần so với năm 2023.

Theo Nikkei, đằng sau xu hướng này là nỗi lo về an toàn tài chính khi về già và sự thiếu tin tưởng vào hệ thống lương hưu. Năm 2019, một báo cáo của Hội đồng Hệ thống Tài chính Nhật Bản ước tính các cặp vợ chồng cao tuổi có thể thiếu khoảng 20 triệu yên để trang trải 30 năm nghỉ hưu. Con số này từng làm dấy lên tranh luận về khả năng tự đảm bảo cuộc sống sau khi ngừng làm việc.

Tích lũy tài sản cho tương lai là nhu cầu chính đáng, nhưng những trường hợp trên cũng đặt ra câu hỏi về cái giá của việc đầu tư bằng mọi giá. Khi việc tiết kiệm khiến một người phải từ bỏ học tập, trải nghiệm hay các mối quan hệ cá nhân, mục tiêu tài chính có thể trở thành áp lực chi phối chất lượng sống.

Thay vì chỉ tập trung vào tiền bạc, người trẻ còn cần đầu tư cho bản thân thông qua học tập, trải nghiệm và mở rộng các mối quan hệ. Bài toán dài hạn không chỉ là sở hữu bao nhiêu tài sản khi về già, mà còn là duy trì chất lượng cuộc sống trong suốt quá trình tích lũy.