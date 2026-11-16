VN-Index tăng nhẹ, áp lực bán quanh 1750 điểm

Theo SSI, VN-Index vẫn gặp thử thách khi tiệm cận biên trên của vùng tích lũy và tiếp tục kết phiên bên dưới vùng MA20 ngày (quanh 1739 điểm).

Kết phiên ngày 16/11, VN-Index tăng 1,96 điểm, đóng cửa tại 1736,89 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 0,07 điểm, đóng cửa tại 254,91 điểm.

Áp lực bán gia tăng quanh vùng 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index thu hẹp đáng kể đà tăng sau khi không thể chinh phục vùng kháng cự quanh đỉnh cũ. Chỉ số hình thành nến xanh biên độ rộng với bóng nến trên dài, cho thấy áp lực bán gia tăng quanh vùng 1750 điểm. Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục sụt giảm, phản ánh lực cầu đang suy yếu.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục thu hẹp biên độ dao động, hình thành đáy sau cao hơn nhưng vẫn chưa vượt qua đường xu hướng giảm. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi lên nhưng histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy động lượng tăng đang suy yếu nhẹ, thị trường có xu hướng tích lũy trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1710 – 1720. Vùng kháng cự: 1745 – 1755.

VN-Index cần chinh phục vùng kháng cự quanh đường Span A, tương ứng 1755 điểm, để tiến vào trạng thái tích lũy trong mây Kumo và cải thiện xu hướng ngắn hạn. Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại trước vùng cản này, chỉ số nhiều khả năng duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hiện tại”.

Phiên tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co, tích lũy trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) và đóng cửa tại 1736,89 điểm trong phiên hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là Dịch vụ Tài chính và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành Viễn thông có hiệu suất tốt nhất trong phiên, theo sau là Bất động sản và Bán lẻ. Về giao dịch khối ngoại, khối này mua ròng trên HSX và bán ròng trên HNX, UPCoM.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index hình thành cây nến có bóng trên dài, phản ánh áp lực từ chối giá tại vùng cản 1750 điểm vẫn còn lớn. Trong những phiên tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co, tích lũy trong biên độ hẹp.

Chỉ số sẽ cần thêm thời gian tích lũy quanh cụm trung bình động ngắn hạn SMA10 và SMA20 (vùng 1730 – 1738 điểm) trước khi xác định một xu hướng mới rõ ràng hơn”.

Chưa có nhiều động lực vượt trội cho thấy thanh khoản có thể cải thiện tốt trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026, dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Trong khi VN30 có vùng hỗ trợ khá quan trọng quanh 1840 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026.

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực với thanh khoản vẫn trong xu hướng suy giảm kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay. Chưa có nhiều động lực vượt trội cho thấy thanh khoản có thể cải thiện tốt trở lại. VN-Index, VN30 vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026. VN-Index chịu ảnh hưởng số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi chất lượng thị trường chưa cải thiện, hầu hết các nhóm ngành trong thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy trung dài hạn kéo dài. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi chất lượng và thanh khoản thị trường cải thiện.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số tiếp tục giằng co trong vùng giá 1735 - 1745 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng nhẹ 2 điểm (+0,1%), đóng cửa tại 1736,9 điểm. Chỉ số tăng điểm về vùng giá 1750 điểm vào đầu phiên giao dịch với động lực tăng điểm chủ yếu ở nhóm Vingroup (VIC). Sau đó, áp lực bán từ các nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ thông tin khiến cho đà tăng điểm của chỉ số suy yếu và chỉ số trở lại vùng giá 1735 - 1740 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 220 mã giảm, đi kèm thanh khoản duy trì ở mức thấp, đạt 8,562 tỷ đồng (-12,6% so với phiên trước).

Chỉ số tiếp tục giằng co trong vùng giá 1735 - 1745 điểm mặc dù đã kiểm định vùng giá 1750 điểm vào đầu phiên giao dịch. Áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng cho thấy lực cung tại vùng kháng cự trên 1740 điểm vẫn còn tương đối lớn. Thị trường nghiêng về bán, kết hợp với thanh khoản duy trì ở mức rất thấp (sụt giảm 30% so với trung bình 20 phiên) phản ánh tâm lý thận trọng và sự thiếu vắng của dòng tiền lớn dẫn dắt xu hướng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ 1720 – 1740 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và quan sát chặt chẽ phản ứng của chỉ số quanh vùng hỗ trợ trước khi mở vị thế giải ngân mới”.

Thị trường đang liên tục khó hồi phục quanh vùng giá 1740 – 1750

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Tâm lý giao dịch tiếp tục thận trọng, nhịp hồi phục gặp khó: Thị trường đang liên tục khó hồi phục quanh vùng giá 1740 – 1750. Đây là vùng giá nhà đầu tư mua vào tạo khoảng trống giá tăng sau phiên thiết lập mặt bằng tâm lý hồi phục ngắn hạn mới ngày 21/10 nhưng đồng thời cũng là vùng giá nhà đầu tư “kẹp hàng” cũng như mong hoà vốn để đóng vị thế sau khoảng trống giá giảm đảo chiều xu hướng tăng diễn ra vào ngày 30/10 và 2/1. Do vậy, thị trường liên tục rung lắc tại đây. Việc lượng cổ phiếu thủng đáy 1 năm gia tăng trở lại kèm với diễn biến thu hẹp đà tăng của chỉ số thị trường tại vùng giá này đã cho thấy, tâm lý giao dịch thận trọng và vắng bóng dòng tiền mới sẵn lòng mua vào cao hơn dàn trải tại vùng giá này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Dù thị trường chưa nghiêng hẵn về chiều hướng tiêu cực nhưng mức rủi ro gia tăng. Nhà đầu tư ưu tiên bảo vệ danh mục, đóng các vị thế lãi đang có dấu hiệu giảm động lượng hoặc các vị thế không nối đà tăng nhanh như kỳ vọng nhằm hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục xuống mức 40% cổ phiếu/60% để tránh các biến động trái chiều lớn xảy ra khi thị trường thật sự suy yếu. Tập trung vào một số cổ phiếu vốn trung bình – lớn có sức mạnh tương đối, KQKD tăng trưởng và luận điểm triển vọng vẫn còn rõ ràng như nhóm Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Ngân hàng tư nhân vốn lớn (TCB, HDB, MBB, VPB), Tiện ích (NT2, REE) và một số mã riêng lẻ như NVB, TCH, TNG, TV2, NTP, BWE, CSV”.

Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xem quanh hỗ trợ 1735

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Inverted hammer cho thấy sự áp đảo của lực cung trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra lại hỗ trợ ở đường MA20 (1740) với thanh khoản hạ thấp cho thấy sự thiếu vắng của lực cầu trên thị trường. Chỉ báo MACD và RSI gần như vận động đi ngang cho thấy VN-Index đang trong trạng thái cân bằng cung-cầu ở khu vực 1720-1740.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index vẫn đang vận động trên mây kumo flat cùng với việc ADX ở mức thấp cho thấy xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xem quanh hỗ trợ 1735 - tương ứng với đường Senkouspan B.

Thị trường đang trong nỗ lực củng cố hỗ trợ 1720-1740, tuy nhiên chưa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dòng tiền. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời đối với cổ phiếu xuất hiện lực cung lớn ở vùng giá cao và chỉ duy trì nắm giữ những mã giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng đi lên ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu đang đi ngang ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận cân bằng của thị trường để giải ngân”.

Nhiều khả năng tiếp tục diễn ra trong trạng thái rung lắc, với biên độ dự kiến quanh 1730–1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui từ khu vực 1750 điểm. Thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán chưa lan rộng ở mức đáng lo ngại, nhưng nhịp tăng hiện tại cũng thiếu sự hỗ trợ từ lực cầu giá cao. Do đó, phiên 17/11 nhiều khả năng tiếp tục diễn ra trong trạng thái rung lắc, với biên độ dự kiến quanh 1730–1750 điểm”.

Xu hướng ngắn hạn chưa ghi nhận chuyển biến mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nỗ lực bứt phá của VN-Index tiếp tục gặp trở ngại giữa bối cảnh dòng tiền còn thận trọng và thiếu sự đồng thuận của các nhóm trụ cột. Động lực tăng suy yếu dần từ cuối phiên sáng khiến chỉ số thu hẹp đáng kể mức tăng sau khi vượt ngưỡng 1750. Đóng cửa, VN-Index dừng tại 1736,9 điểm, chỉ tăng gần 2 điểm (+0,11%). sắc đỏ chiếm ưu thế trên HOSE và rổ VN30, tương ứng 220 mã và 17 mã giảm.

VN-Index vẫn gặp thử thách khi tiệm cận biên trên của vùng tích lũy và tiếp tục kết phiên bên dưới vùng MA20 ngày (quanh 1739 điểm). Xu hướng ngắn hạn theo đó chưa ghi nhận chuyển biến mới, với vùng 1730 là hỗ trợ gần cần lưu ý, kế tiếp là khu vực biên dưới 1700 - 1710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.