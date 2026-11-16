An Giang hỗ trợ 14 chức sắc tôn giáo tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang trao kinh phí hỗ trợ cho chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang vừa đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và thăm hỏi đời sống các vị chức sắc tại một số địa phương trong tỉnh.

Theo chính sách, mỗi vị được hỗ trợ hằng tháng bằng 2 lần mức lương cơ bản, chi trả định kỳ 6 tháng một lần.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Minh Trang ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn các vị tiếp tục phát huy uy tín, vận động đồng bào tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương.