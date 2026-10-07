Thêm gắn kết nhờ 'Thư ngỏ gửi hậu phương'

Tuy nhiên, quản lý, định hướng tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn cho chiến sĩ trong thời gian nghỉ phép tại địa phương luôn là vấn đề được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Từ thực tế đó, Tiểu đoàn 860 triển khai mô hình “Thư ngỏ gửi hậu phương”, tạo sự gắn kết giữa đơn vị, gia đình và chính quyền địa phương.

Niềm vui của các chiến sĩ Tiểu đoàn 860 (Lữ đoàn 950, Quân khu 9) khi cầm trên tay “Thư ngỏ gửi hậu phương”.

Từ đầu năm 2026, mô hình được triển khai tại các đơn vị trong Tiểu đoàn, bảo đảm 100% chiến sĩ được giải quyết nghỉ phép đều nhận thư ngỏ mang về gia đình. Nội dung thư thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ, quá trình rèn luyện của chiến sĩ; thời gian nghỉ phép và những nội dung đơn vị đề nghị gia đình phối hợp quản lý, nhắc nhở quân nhân trong thời gian ở địa phương.

Điểm đáng chú ý là mỗi bức thư đều được cán bộ đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung cụ thể, phù hợp với quá trình phấn đấu của từng chiến sĩ. Không đơn thuần là một văn bản thông báo, thư ngỏ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chỉ huy đối với bộ đội, đồng thời giúp gia đình hiểu hơn về quá trình trưởng thành của con em mình trong môi trường Quân đội.

Vui mừng đón con trở về sau 1 năm 6 tháng nhập ngũ, chị Lâm Thị Cúc, mẹ của Trung sĩ Dương Nguyên Hạo, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Đại liên, Đại đội 2 xúc động chia sẻ: “Nhận được thư, tôi vui lắm vì biết con mình ngoan, chấp hành tốt. Cảm ơn chỉ huy đơn vị đã nhắn nhủ nhiều điều để gia đình biết cách chăm sóc, định hướng cháu trong những ngày nghỉ phép”.

Theo Thượng úy Nguyễn Minh Khoa, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 860: “Hiệu quả nổi bật của mô hình là tạo cơ chế phối hợp hai chiều giữa đơn vị và gia đình. Thay vì chỉ trao đổi qua điện thoại, lá thư thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm của chỉ huy đơn vị. Khi gia đình hiểu và nắm rõ những lưu ý của cán bộ, phụ huynh sẽ hỗ trợ tốt hơn trong việc nhắc nhở con em giữ vững tác phong, chấp hành kỷ luật”.

Không chỉ giúp gia đình thêm yên tâm, “Thư ngỏ gửi hậu phương” còn là nguồn động viên tinh thần đối với mỗi quân nhân. Những kết quả, nỗ lực trong huấn luyện, rèn luyện được chỉ huy ghi nhận và gửi đến gia đình trở thành niềm tự hào của chiến sĩ, đồng thời tiếp thêm động lực để họ tiếp tục phấn đấu. Hạ sĩ Lê Hoàng Khả Minh, chiến sĩ Trung đội 8, Đại đội 3 bộc bạch: “Tôi rất tự hào vì những cố gắng, rèn luyện của bản thân được chỉ huy ghi nhận trong thư. Chắc chắn cha mẹ sẽ rất vui khi thấy tôi trưởng thành hơn”.

Có thể thấy, mô hình “Thư ngỏ gửi hậu phương” là điểm sáng của Tiểu đoàn 860 trong nâng cao hiệu quả quản lý bộ đội trong thời gian nghỉ phép. Thực hiện tốt mô hình góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị, gia đình và chính quyền địa phương; qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo động lực để quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.