Đưa dạy thêm, học thêm vào nền nếp

ĐBP - Bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh, hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với nhu cầu của học sinh, trên nguyên tắc tự nguyện, đúng đối tượng, nội dung, thời lượng và không thu tiền học sinh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, góp phần đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào nền nếp, đúng theo quy định.

Buổi ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Thanh Trường.

Năm 2026 - 2027, Trường THCS Điện Biên Phủ có 71 lớp với gần 3.000 học sinh. Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, hàng năm nhà trường đều căn cứ vào kết quả học tập, nhu cầu, nguyện vọng của học sinh để tổ chức các lớp dạy thêm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hiện nhà trường đang tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 ở các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý và Tin học. Sắp tới, khi có kết quả khảo sát, đánh giá, phân loại học sinh, trường sẽ tổ chức dạy thêm đối với những học sinh có kết quả học tập môn học ở mức chưa đạt. Sang học kỳ II, học sinh khối 9 sẽ được nhà trường tổ chức ôn thi vào lớp 10 trên cơ sở nhu cầu tự nguyện. Thầy Nguyễn Bình Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên Phủ chia sẻ: Việc tổ chức dạy thêm, học thêm được nhà trường thực hiện theo các quy định hiện hành, trong đó chú trọng xác định đúng đối tượng, nội dung và nhu cầu học tập của học sinh. Nhờ đó, hoạt động dạy thêm không trở thành áp lực đối với học sinh mà còn giúp các em củng cố, nâng cao kiến thức.

Tương tự, tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Trường, hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường cũng được triển khai theo nhu cầu của học sinh và bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Thời điểm hiện tại, nhà trường đang tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cho 26 học sinh khối 9. Lịch học được bố trí vào chiều thứ 5 hàng tuần với số lượng 2 tiết/tuần ở mỗi môn học. Sau khi kết thúc học kỳ I, căn cứ kết quả học tập và nhu cầu thực tế của học sinh, nhà trường dự kiến tổ chức dạy thêm cho học sinh có kết quả môn học ở mức chưa đạt, đồng thời tổ chức ôn luyện cho học sinh khối 9 thi vào lớp 10.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để đưa hoạt động dạy thêm, học thêm đi vào nền nếp, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm theo đúng quy định; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và xây dựng kế hoạch dạy thêm trên cơ sở nhu cầu tự nguyện của học sinh. Việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường phải bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, thời lượng; không ép buộc và không thu tiền học sinh. Trường hợp tổ chức dạy thêm vượt quá 2 tiết/tuần/môn học phải lập hồ sơ đề nghị và được Sở GD&ĐT chấp thuận trước khi thực hiện. Kết quả, đa số các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đều tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Học sinh tham gia chủ yếu thuộc đối tượng bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn luyện cho học sinh cuối cấp. Một số trường đã tổ chức hoạt động dạy thêm cho đối tượng học sinh có kết quả môn học chưa đạt. Đáng nói, việc triển khai thực hiện dạy thêm đều được các nhà trường đảm bảo đúng quy định, trên nguyên tắc tự nguyện và không thu tiền của học sinh. Qua theo dõi, Sở GD&ĐT chưa ghi nhận trường học nào vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Thời gian tới, Ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường; chỉ tổ chức dạy thêm khi học sinh có nhu cầu, được cha mẹ học sinh đồng ý và bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, thời lượng. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường cũng sẽ tăng cường. Từ đó, đưa hoạt động dạy thêm, học thêm đi vào nền nếp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, phụ huynh và giáo viên.