Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm

Cán bộ, đảng viên phường Tân Triều tham gia diễn tập, lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực trên không gian mạng. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, mặt trái của MXH cũng không ít, làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự. Do đó, mỗi cá nhân phải sử dụng MXH có trách nhiệm; trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sử dụng MXH.

Sử dụng mạng xã hội cũng cần kỹ năng

Trong Bản tin thông báo nội bộ tháng 10-2026 của Ban Tuyên giáo Thành ủy có nêu: Sử dụng MXH có trách nhiệm cần bắt đầu từ những việc cụ thể, như kiểm chứng thông tin, cân nhắc trước khi chia sẻ, trách nhiệm khi bình luận và chủ động lan tỏa thông tin tích cực. Thông tin được chia sẻ rộng rãi không đồng nghĩa với thông tin đã được xác thực. Do đó, trước mỗi lần tương tác cần dừng lại, kiểm tra và suy xét.

Có thể ghi nhớ 5 bước kiểm chứng; trong đó phải kiểm tra nguồn thông tin đó đến từ đâu, có phải cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền hoặc nguồn thông tin có trách nhiệm cung cấp hay chỉ từ một tài khoản không rõ danh tính, không có căn cứ xác thực.

Nguồn càng mơ hồ càng cần thận trọng. Khi tiếp nhận thông tin phải kiểm tra thời gian, xem hình ảnh, video hoặc thông tin được đăng tải khi nào, có phải nội dung cũ được sử dụng lại và gắn với một sự kiện, địa điểm hoặc bối cảnh mới hay không. Việc xác định đúng thời điểm có thể giúp tránh những cách hiểu sai lệch về sự việc.

Cần kiểm tra ngữ cảnh. Bởi một câu nói bị cắt khỏi nội dung đầy đủ, một đoạn video chỉ lấy một phần, một hình ảnh được chỉnh sửa hoặc đặt vào một bối cảnh khác đều có thể làm thay đổi cách hiểu. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào một đoạn trích gây chú ý để đưa ra nhận định.

Đối với những vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là chủ trương, chính sách, tình hình địa phương, các sự kiện quan trọng cần chủ động tìm kiếm và đối chiếu thông tin từ các nguồn chính thống, có trách nhiệm trước khi chia sẻ hoặc bình luận.

Những thông tin gây sốc, phẫn nộ, hoang mang hoặc kích động thường dễ khiến người đọc phản ứng ngay lập tức. Càng bị cảm xúc tác động mạnh càng cần bình tĩnh dừng lại để kiểm chứng.

Cần lưu ý rằng, thông tin sai sự thật phải được phân biệt với những ý kiến, nhận xét hoặc cách nhìn khác nhau. Việc đánh giá một thông tin cần dựa trên nguồn, dữ liệu và bằng chứng, không nên coi những quan điểm khác với suy nghĩ của mình là thông tin sai lệch chỉ vì không đồng tình.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đi đôi với việc phát triển MXH cần phải có sự quản lý, định hướng của các cơ quan chức năng để MXH thực sự có ích và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Chính quyền từ Trung ương đến cơ sở rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản, internet và MXH; rà soát, quy định chặt chẽ việc cấp phép hoạt động của các MXH ở Việt Nam, quy định về tính chính danh trong việc sử dụng MXH, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn và xử lý các nhà mạng, các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia MXH vừa là một thành viên vừa phải thực hiện được vai trò nêu gương của mình. Phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên MXH, thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin có sự sai lệch so với thông tin chính thức. Phải hành động một cách lý trí khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên MXH. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt mỗi ngày, đồng thời phản biện những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch.

Quy định số 85 đã đưa ra các nội dung cán bộ, đảng viên phải khai báo thông tin chính danh khi thiết lập sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin mà mình lưu trữ; truyền, đưa, cung cấp hoặc phát tán trên trang của mình. Chủ động sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân của mình để tuyên truyền, lan tỏa thông tin có nguồn gốc chính thống, tích cực. Tùy vào năng lực, trình độ, vị trí công tác, tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Bắc Lương Thanh Tùng cho biết: Thời gian qua, Ban Công tác 35 của xã tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ban Công tác 35 của xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 cấp thành phố. Qua cuộc thi góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Từ đó lan tỏa, “phủ xanh” các thông tin tích cực nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Triều Trịnh Thị Ngọc Nga, mới đây Ban Công tác 35 Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị diễn tập, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng tuyên truyền viên trong việc chủ động cung cấp, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các lực lượng nòng cốt trong định hướng thông tin, tạo đồng thuận xã hội và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Từ diễn tập đến thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực; mỗi thông tin chính thống, mỗi nội dung tích cực được lan tỏa là một hành động thiết thực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, củng cố niềm tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, hiện nay đã có Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, MXH (gọi tắt là Quy định số 85), cùng các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Đây là những cơ sở để mỗi người xác định rõ chuẩn mực và giới hạn trong hoạt động trên không gian mạng. Từ việc tuân thủ quy định, thận trọng trong từng tương tác đến chủ động chia sẻ thông tin có giá trị, mỗi cán bộ, đảng viên góp phần hình thành văn hóa ứng xử có trách nhiệm. Khi trách nhiệm trở thành thói quen của mỗi cá nhân, những hành động nhỏ sẽ tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, chuẩn mực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.