Bản lĩnh của nam sinh chinh phục huy chương kỹ năng nghề thế giới

Em Ông Phú Quy - sinh viên lớp Cao đẳng Cơ điện tử khóa 23, Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa ghi dấu ấn tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) khi đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence) ở nghề Năng lượng tái tạo (NLTT). Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự của Phú Quy và gia đình mà còn là niềm tự hào của nhà trường, tỉnh Khánh Hòa và Việt Nam.

Bền bỉ rèn nghề, tự tin thi đấu

Để chuẩn bị cho kỳ thi, từ tháng 9-2025, Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho sinh viên. Theo thầy Đàng Ngọc Võng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ NLTT (Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa), nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban huấn luyện. Trong đó, 2 giảng viên phụ trách huấn luyện mảng điện mặt trời, 2 giảng viên phụ trách mảng điện gió và 1 giảng viên theo sát sinh viên trong suốt quá trình huấn luyện và tham dự kỳ thi. Việc huấn luyện được duy trì liên tục đến sát thời điểm diễn ra kỳ thi, giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để bước vào sân chơi lớn.

Sinh viên Ông Phú Quy thực hành kỹ năng lắp đặt, kiểm tra hệ thống điều khiển điện mặt trời.

Cùng với sự tận tâm của các thầy, cô trong ban huấn luyện, Phú Quy không ngừng nỗ lực rèn luyện. Mỗi ngày, em tham gia huấn luyện tập trung theo lịch được xây dựng. Qua các vòng sát hạch, thi thử và những bài thi mô phỏng với áp lực thực tế, Phú Quy từng bước khẳng định năng lực, vượt qua 3 sinh viên khác để trở thành đại diện của trường tham dự kỳ thi.

Thầy PHAN VĨNH AN - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa: Đào tạo NLTT được nhà trường xác định là hướng đi chiến lược, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xu thế chuyển dịch năng lượng của quốc gia. Để chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường huy động đội ngũ chuyên gia, giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực NLTT tham gia đào tạo, huấn luyện. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động trong lĩnh vực này để hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của kỳ thi.

Thành tích của Phú Quy là minh chứng cho chất lượng đào tạo nghề của nhà trường, đồng thời tạo động lực để học sinh, sinh viên các khóa sau tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, nâng cao năng lực chuyên môn và tự tin tham gia các sân chơi nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, từng bước khẳng định chất lượng đào tạo nghề của nhà trường.

Theo thầy Nguyễn Duy Gơ - giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, chuyên gia nghề NLTT, người trực tiếp đồng hành, hỗ trợ Phú Quy trong quá trình tham dự kỳ thi, trong 4 ngày thi, các thí sinh phải hoàn thành 7 module, tập trung vào 2 nhóm nội dung chính là lắp đặt điện mặt trời và làm việc với tua-bin điện gió.

Trong 2 ngày thi đầu tiên, Phú Quy lần lượt thực hiện các nội dung: Bảo trì phòng ngừa hệ thống điện gió; lắp đặt hệ thống pin điện mặt trời áp mái, nối dây tiếp địa và vận hành thử; lắp đặt hệ thống điều khiển inverter cho hệ thống pin mặt trời; bảo trì, kiểm lỗi hệ thống tua-bin điện gió. Đây đều là những nội dung em đã được huấn luyện kỹ tại Việt Nam.

Ngày thi thứ 3 được đánh giá là một trong những thử thách khó đối với Phú Quy khi thí sinh phải thiết kế hệ thống điện gió, điện mặt trời bằng phần mềm WindPRO; đồng thời kiểm tra, chẩn đoán, phát hiện và khắc phục lỗi. Đây là hệ thống mới được nhà trường trang bị và Phú Quy chỉ có thời gian ngắn để làm quen, tập huấn trước khi bước vào kỳ thi.

“Thời gian tập huấn hệ thống WindPRO chỉ bắt đầu từ giữa tháng 8-2026, trong khi hệ thống chẩn đoán và khắc phục lỗi tại kỳ thi sử dụng thiết bị mới hoàn toàn, do các nhà sản xuất của Trung Quốc cung cấp. Tuy vậy, với sự động viên của lãnh đạo đoàn Việt Nam, tổ chuyên gia và sự nỗ lực của bản thân, Phú Quy đã hoàn thành khá tốt bài thi, vượt kỳ vọng của tổ chuyên gia”, thầy Gơ chia sẻ.

Lãnh đạo nhà trường, ban huấn luyện và sinh viên Ông Phú Quy chụp hình lưu niệm tại lễ vinh danh sau Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Theo thầy Gơ, so với đề thi năm 2024 tại Pháp, đề thi nghề NLTT năm nay có nhiều điểm khó hơn. Số lượng module tăng; nội dung kiến thức ở các module rộng hơn. Bên cạnh đó, phần lớn thiết bị sử dụng tại kỳ thi do các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp nên thí sinh phải mất thêm thời gian làm quen.

Dấu ấn tự hào

Giữa đấu trường tại Thượng Hải, nơi quy tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Phú Quy giữ vững tinh thần bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, chính xác, kỷ luật và an toàn. Sau 4 ngày tranh tài, em đạt 706/800 điểm, qua đó được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc ở nghề NLTT.

Sinh viên Ông Phú Quy được nhà trường vinh danh sau Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Tấm huy chương là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện miệt mài của Phú Quy cùng sự đồng hành, hướng dẫn tận tâm của các thầy, cô trong ban huấn luyện. Phú Quy chia sẻ: "Em rất xúc động và tự hào vì đạt được kết quả ngoài mong đợi. Đây không chỉ là thành quả của riêng em mà còn là kết quả của sự yêu thương, động viên, đồng hành của gia đình, ban huấn luyện, nhà trường và lãnh đạo đoàn Việt Nam. Tấm huy chương sẽ là động lực để em tiếp tục học hỏi, rèn luyện và cố gắng hơn nữa trong chặng đường phía trước”.

Sau khi tốt nghiệp, Phú Quy dự định học liên thông đại học ngành Kỹ thuật điện theo hình thức vừa học vừa làm để tiếp tục nâng cao kiến thức, tay nghề và hoàn thiện bản thân.