Đừng gọi 114 để đùa vui

Chiến sĩ trực ban tiếp nhận cuộc gọi đến tổng đài 114.

Suốt buổi chiều, điện thoại tại Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 liên tục đổ chuông. Mỗi lần như vậy, chiến sĩ trực ban Nguyễn Văn Minh ngay lập tức nhấc máy, lắng nghe. Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang đồng nghiệp, nói: “Lại là một cuộc gọi quấy nhiễu”.

Tình huống tưởng chừng đơn giản ấy không phải chuyện hiếm gặp tại tổng đài 114 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thái Nguyên).

Mỗi ngày, tổng đài 114 tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cuộc gọi. Bên cạnh một số ít tin báo về cháy, nổ, tai nạn, sự cố cần hỗ trợ, lực lượng trực ban còn phải xử lý rất nhiều cuộc gọi không cung cấp thông tin, không trao đổi nội dung hoặc phát ra những âm thanh không liên quan đến hoạt động báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Cá biệt, có những số điện thoại liên tục gọi đến tổng đài nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian.

Theo Trung tá Ma Thịnh Lam, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Tình trạng này khiến cán bộ trực tổng đài phải mất thời gian tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận những cuộc gọi khẩn cấp thực sự. Không những vậy, hành động này còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ứng cứu khi xảy ra sự cố thực tế.

Các cuộc gọi quấy nhiễu có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo khẩn cấp của tổng đài 114.

114 là đầu số tiếp nhận tin báo cháy, nổ, tai nạn, sự cố và yêu cầu hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ. Do đó, mỗi cuộc gọi đến tổng đài đều phải được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, trong khi cán bộ trực tổng đài luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng để xử lý những thông tin khẩn cấp.

Đằng sau mỗi cuộc gọi có thể là một tình huống nguy hiểm đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Việc tiếp nhận chậm một tin báo có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai lực lượng, phương tiện và khả năng xử lý sự cố. Vì thế, hành vi gọi điện quấy nhiễu, cung cấp thông tin sai sự thật đến tổng đài khẩn cấp không đơn thuần là một trò đùa thiếu ý thức mà còn tiềm ẩn những hệ lụy đối với cộng đồng.

Khi phát hiện cháy, người dân cần báo tin kịp thời, cung cấp chính xác địa điểm và tình hình vụ việc, để lực lượng chức năng có thể nhanh chóng triển khai ứng cứu. Một hệ thống ứng cứu khẩn cấp chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi lực lượng chức năng luôn sẵn sàng và người dân có ý thức sử dụng đúng mục đích.

Gọi 114 khi thực sự cần hỗ trợ, cung cấp thông tin trung thực, rõ ràng không chỉ giúp lực lượng chức năng xử lý tình huống kịp thời mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với sự an toàn của cộng đồng.

Theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 8, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, hành vi gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm có thể bị phạt tiền từ 3 đến 4 triệu đồng. Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức thực hiện hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp hai lần. Đối với hành vi cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân.