Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51

Cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút, xe đầu kéo chở các khối bê tông phục vụ thi công cầu lưu thông trên quốc lộ 51.

Khi đến gần vòng xoay đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cabin, khói đen bốc cao khiến nhiều người đi đường lo lắng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đồng Nai, điều động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người; nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh.