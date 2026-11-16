Mr Pips và Mr Hunter lĩnh án chung thân, bồi thường tổng cộng 1.332 tỉ đồng

TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng 186 bị cáo khác sau quá trình xét xử và nghị án.

Vụ án liên quan đến hệ thống sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, với nhiều bộ phận tham gia tìm kiếm, tư vấn và lôi kéo khách hàng đầu tư.

Theo nhận định của tòa, hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và cuộc sống của nhiều bị hại, làm xáo trộn hạnh phúc gia đình.

Mr Pips (áo đen) và Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân trong đại án lừa đảo

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên án Phó Đức Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Lê Khắc Ngọ bị tuyên tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với nhóm nhân viên, Hội đồng xét xử xác định mỗi người tham gia một công đoạn trong đường dây, tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên để tiếp cận, tư vấn và thúc đẩy khách hàng nạp tiền. Các công đoạn có sự liên kết, tạo điều kiện cho hoạt động lừa đảo diễn ra.

Khi quyết định hình phạt, tòa xem xét việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cùng các tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh cụ thể của từng bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử phân hóa nghĩa vụ bồi thường theo vai trò và trách nhiệm của các bị cáo.

Nam bị buộc bồi thường 822 tỉ đồng, Ngọ bồi thường 510 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỉ đồng.

Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ bất động sản, ô tô, vàng, ngoại tệ cùng những tài sản khác đã thu giữ của Nam và người liên quan để phục vụ thi hành án, điều tra giai đoạn hai.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019, Nam cùng Ngọ tổ chức, điều hành hệ thống 36 sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sử dụng 81 công ty và nhiều văn phòng kinh doanh để thu hút người đầu tư.

Hệ thống có hơn 1.700 nhân viên, chia thành các bộ phận tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng và quản lý dòng tiền. Nhân viên tiếp cận khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các bộ phận tiếp tục hướng dẫn giao dịch, thúc giục tăng vốn hoặc nạp thêm để gỡ những khoản thua lỗ. Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng.

Mr Pips được xác định giữ vai trò điều hành cao nhất, quyết định phương thức hoạt động của hệ thống.

Trong khi đó Mr Hunter phụ trách phát triển, quản lý các văn phòng tại miền Bắc và miền Trung, sau đó cùng Nam bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng và được chia lợi nhuận toàn hệ thống.

Quá trình xét xử cũng làm rõ việc chuyển đổi tiền có nguồn gốc phạm tội thành bất động sản, vàng, ngoại tệ và xe sang. Theo cáo buộc, Nam sử dụng hơn 561 tỉ đồng để thực hiện các giao dịch rửa tiền; Ngọ sử dụng 188 tỉ đồng mua 142 kg vàng.

Trong lời nói sau cùng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ xin lỗi các bị hại, bày tỏ mong muốn tài sản thu giữ sớm được xử lý để khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho những người bị thiệt hại.