Thầy giáo Đinh Văn Toàn cùng Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang biểu diễn.

Tiếng chiêng trong đời sống học đường

Chiều cuối tuần, sân Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) lại rộn lên tiếng cồng chiêng, tiếng trống và nhịp múa xoang. Sau những giờ học, học sinh tập trung về sân trường, người cầm chiêng, người theo nhịp xoang. Có em đã quen với từng nhịp chiêng, nhưng cũng có em mới làm quen với những âm thanh vốn gắn với đời sống của cộng đồng Bahnar.

Những buổi sinh hoạt như vậy được duy trì từ năm 2018, khi thầy giáo Đinh Văn Toàn hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang với 24 thành viên. Với thầy, để học sinh yêu và giữ gìn văn hóa dân tộc, trước hết các em phải được nghe, được tập và sống trong những giá trị văn hóa ấy.

Qua từng buổi sinh hoạt, học sinh không chỉ học cách đánh chiêng, nhịp xoang mà còn hiểu thêm về văn hóa của dân tộc mình. Từ chỗ còn lạ lẫm với chiêng, trống, nhiều em dần tự tin biểu diễn những bài chiêng quen thuộc. Sắc màu văn hóa dân tộc xuất hiện ngày một nhiều trong sân trường, lớp học, khiến môi trường học tập rộn ràng, vui tươi hơn.

Với em Đinh Kminh, học sinh lớp 8, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ giúp em trưởng thành và tự tin hơn.

“Từ lạ lẫm với chiêng, trống, giờ đây em đã tự tin tấu lên những bài chiêng của dân tộc mình. Thầy Toàn không chỉ dạy kỹ thuật cầm dùi, đánh chiêng mà còn nhắc nhở chúng em về lòng tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar. Em sẽ cố gắng luyện tập thật tốt để sau này có thể hướng dẫn lại cho các bạn, các em để văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ.”, Kminh bày tỏ.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh hào hứng tập luyện.

Là người dân tộc thiểu số, thầy Toàn thấy càng có trách nhiệm trở thành hạt nhân đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào trường học, để học sinh hiểu, tự hào và có ý thức tiếp nối bản sắc dân tộc.

“Đó cũng là cách tôi góp phần làm cho tiếng chiêng tiếp tục hiện diện trong đời sống học đường, thay vì chỉ được nhắc đến như một giá trị của quá khứ”, thầy Toàn chia sẻ.

Khi văn hóa truyền thống "bước" vào lớp học

Cô RCom H’Ni dạy học sinh đọc, viết chữ Jrai.

Cũng từ mong muốn ấy, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai), cô RCom H’Ni, Phó Hiệu trưởng nhà trường chọn một cách khác để đưa văn hóa Jrai đến gần học sinh.

Sinh ra và lớn lên ở làng Plei Athai (xã Phú Thiện, Gia Lai), cô H’Ni lớn lên cùng âm thanh cồng chiêng, những lời kể sử thi và điệu hát dân ca. Với cô, đó không chỉ là ký ức tuổi thơ mà là một phần văn hóa cô luôn muốn gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, cô H’Ni về giảng dạy tại vùng biên giới Ia O. Ở nơi núi rừng xa xôi, cô giáo trẻ không chỉ dạy học trò con chữ mà còn kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích, hát những làn điệu dân ca mộc mạc bằng tiếng Jrai.

Năm 2003, khi về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, cô nhận thấy nhiều học sinh người Jrai không còn mặn mà với văn hóa truyền thống. Các em thích quần áo hiện đại hơn trang phục dân tộc. Đặc biệt, ít em còn biết đọc, viết chữ Jrai, cồng chiêng và dân ca cũng dần trở nên xa lạ.

Trăn trở trước điều đó, cô H’Ni chủ động đề xuất với ban giám hiệu đưa các hoạt động văn hóa dân tộc vào trường học. Cô mong muốn học sinh không chỉ học tốt mà còn biết mình là ai, hiểu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình.

Mỗi ngày đến trường, cô H’Ni khoác lên mình bộ váy áo truyền thống. Ban đầu, học sinh còn tò mò, nhưng rồi các em bắt đầu hỏi cô về hoa văn, cách dệt và ý nghĩa của từng họa tiết. Khi cô đề xuất cho học sinh mặc trang phục truyền thống trong lễ chào cờ và các tiết học ngoại khóa, các em hào hứng hưởng ứng.

Từ trang phục, cô tiếp tục tổ chức dạy hát dân ca Jrai, dạy đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm và các trò chơi dân gian. Những hoạt động ấy được đưa vào trường học một cách tự nhiên, để học sinh vừa học vừa trải nghiệm.

“Văn hóa dân tộc không chỉ là những lễ hội lớn, mà hiện hữu trong từng nhịp chiêng, tiếng hát, tấm vải thổ cẩm. Nếu trường học nuôi dưỡng điều đó, thì bản sắc Jrai sẽ được giữ mãi trong lòng thế hệ trẻ”, cô H’Ni tâm niệm.

Từ tiếng nói, chữ viết đến những bộ trang phục truyền thống xuất hiện nhiều hơn ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai.

Em Rơ Mah H’Nhiên, học sinh lớp 9, cho biết trước đây chỉ biết nói tiếng Jrai nhưng không đọc, không viết được. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì hỗ trợ, giúp đỡ của cô giáo H’Ni, em có thể viết bắt đầu từ câu, từ ngắn đến những đoạn văn dài bằng chữ Jrai.

“Cô không chỉ dạy chúng em trong sách, mà còn dùng hình ảnh, video và cả lời hát dân ca để minh họa. Nhờ vậy, việc học chữ Jrai trở nên thú vị và dễ tiếp thu hơn nhiều, em rất thích và hy vọng sẽ biết được nhiều hơn về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình”, H’Nhiên nói.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng cảm nhận rõ những thay đổi tích cực từ con em mình. Anh Rơ Lan Thích chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng khi cô H’Ni và nhà trường quan tâm gìn giữ văn hóa Jrai. Khi con trẻ biết yêu bản sắc của dân tộc, chúng sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và có nền tảng vững vàng để vươn lên”.

Theo ông Nguyễn Quang Tưởng, Hiệu trưởng nhà trường, cô H’Ni là một trong những nhân tố tiên phong đưa văn hóa truyền thống vào trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục mang đậm bản sắc các dân tộc thiểu số.

Cô H’Ni cùng tập thể nhà trường đã phục dựng “Làng văn hóa dân tộc” ngay trong khuôn viên trường. Cùng với đó, việc kết hợp kiến thức với trải nghiệm văn hóa không chỉ tạo hứng thú học tập mà còn giúp học sinh hiểu, tự hào và có ý thức gìn giữ bản sắc của dân tộc mình.

Theo ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, trong bối cảnh môi trường giáo dục và môi trường số thay đổi nhanh, công tác giáo dục học sinh không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức. Hoạt động giáo dục cần phù hợp nhu cầu người học, gắn với văn hóa địa phương, khuyến khích học sinh trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Đồng thời bảo đảm an toàn, tôn trọng sự khác biệt và khả năng duy trì, nhân rộng.