Giờ học âm nhạc của thầy - trò Trường tiểu học Long Biên (Hà Nội).

Vẫn có nơi phải dùng người trái chuyên ngành

Trao đổi tại Hội thảo Giáo dục 2026, PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, tình trạng thiếu và mất cân đối giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật vẫn diễn ra ở các cấp học phổ thông.

Ở cấp tiểu học và THCS, tỷ lệ đáp ứng để mỗi trường có một giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật đạt 86,3% và vẫn tồn tại tình trạng thiếu - thừa cục bộ. Tại các thành phố, thị trấn có nơi thừa giáo viên, trong khi vùng sâu, vùng xa và nhiều địa bàn khác lại thiếu.

Đáng chú ý, ở cấp THPT, môn Nghệ thuật thuộc nhóm môn học tự chọn nhưng thực tế nhiều nơi thiếu giáo viên nên không có đủ để tổ chức giảng dạy, ảnh hưởng đến quyền lựa chọn môn học của học sinh.

Dẫn khảo sát của Bộ GD&ĐT tại các địa phương, PGS.TS Đào Đăng Phượng cho biết, tính đến ngày 31/8/2026, ở cấp tiểu học và THCS có 93,2% số trường có cả giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật; 86,3% giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành, trong đó tỷ lệ này ở tiểu học là 79,7%, THCS là 95,1%. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 16% số trường có giáo viên chưa được đào tạo đúng chuyên ngành hoặc chưa có giáo viên.

Ở cấp THPT, bình quân mỗi trường được khảo sát chỉ có 0,36 giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật; tại các trung tâm giáo dục thường xuyên gần như không có giáo viên hai môn này. Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, đây là điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo đảm quyền lựa chọn môn học của học sinh THPT.

Bên cạnh thiếu hụt nhân lực, chênh lệch giữa nhu cầu và chỉ tiêu tuyển sinh cũng là vấn đề cần lưu ý. Ở cấp tiểu học, tại nhiều trường, việc dạy học Âm nhạc, Mĩ thuật vẫn do giáo viên không được đào tạo đúng chuyên ngành đảm nhiệm.

PGS.TS Đào Đăng Phượng phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Nguồn: quochoi.vn.

Huy động văn nghệ sĩ, nhưng phải tháo gỡ cơ chế

Từ thực tế trên, bài toán đặt ra không chỉ là bổ sung đủ số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng, cơ cấu và sự phù hợp chuyên môn của đội ngũ. Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, giải pháp trước mắt có thể là tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ văn nghệ sĩ để tham gia giảng dạy.

Hiện Hội Nhạc sĩ Việt Nam có khoảng 1.500 hội viên và Hội Mỹ thuật Việt Nam có hơn 2.000 hội viên. Tuy nhiên, không phải hội viên nào cũng đủ điều kiện tham gia giảng dạy bởi còn liên quan đến trình độ văn hóa và các quy định pháp lý.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã ký kết với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Mỹ thuật Việt Nam, song việc triển khai đào tạo vẫn còn vướng cơ chế công nhận khi các văn nghệ sĩ tham gia đứng lớp.

Bên cạnh đó, theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, có thể nghiên cứu cơ chế huy động giảng viên các trường văn hóa, nghệ thuật tại địa phương tham gia giảng dạy ở các trường phổ thông, góp phần giải quyết nhu cầu trước mắt.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp bổ sung. Về lâu dài, đào tạo giáo viên năng khiếu nghệ thuật phải được xem là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực thẩm mỹ và tư duy sáng tạo của học sinh.

Đào tạo giáo viên nghệ thuật cần cách làm riêng

PGS.TS Đào Đăng Phượng cho rằng, gắn với chiến lược phát triển văn hóa và giáo dục nghệ thuật quốc gia, cần hình thành các cơ sở đào tạo chuyên biệt, đặc thù ở bậc đại học.

“Đào tạo giáo viên năng khiếu nghệ thuật không thể áp dụng tư duy giáo dục đồng loạt, đại trà”, ông nhấn mạnh.

Theo đó, đặc thù của lĩnh vực này đòi hỏi chú trọng từ khâu tuyển chọn năng khiếu đầu vào đến quá trình đào tạo thực hành và phương pháp giảng dạy phù hợp với từng người học.

“Muốn có những học sinh phổ thông biết yêu cái đẹp và giàu sáng tạo, trước hết phải có những giáo viên nghệ thuật mang tâm hồn nghệ sĩ và kỹ năng của người thầy”, PGS.TS Đào Đăng Phượng chia sẻ.

Ông cho rằng, đổi mới từ khâu chọn lọc năng khiếu đầu vào, cá nhân hóa phương pháp đào tạo thực hành là yếu tố quan trọng để tạo bước đột phá cho giáo dục nghệ thuật phổ thông trong giai đoạn mới.

Như vậy, giải bài toán thiếu giáo viên nghệ thuật cần đồng thời nhiều giải pháp: bổ sung nhân lực trong ngắn hạn, tháo gỡ cơ chế để huy động nguồn lực xã hội, đồng thời đổi mới mô hình đào tạo chuyên biệt nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ trong dài hạn.