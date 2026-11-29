Theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, đối với đào tạo cán bộ chính trị trong Quân đội, việc chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” không chỉ là thay đổi cách truyền đạt, mà quan trọng hơn là chuyển từ trang bị kiến thức sang hình thành năng lực phân tích, xử lý tình huống và tổ chức hoạt động thực tiễn. (Ảnh: Trường Sĩ quan Chính trị)

Từ thực tiễn giảng dạy tại Trường Sĩ quan Chính trị, Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng cần đổi mới đồng bộ nội dung, phương pháp giảng dạy và cách thức đánh giá, hướng tới hình thành năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của người cán bộ chính trị.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị xác định đổi mới công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ thị đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số, bảo đảm nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá và phù hợp với từng đối tượng.

Đáng chú ý, yêu cầu tăng cường đối thoại, xử lý tình huống thực tiễn, gắn học tập với thực hiện nhiệm vụ được giao đặt ra đòi hỏi phải đổi mới thực chất quá trình giáo dục, đào tạo. Theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, đối với đào tạo cán bộ chính trị trong Quân đội, việc chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” không chỉ là thay đổi cách truyền đạt, mà quan trọng hơn là chuyển từ trang bị kiến thức sang hình thành năng lực phân tích, xử lý tình huống và tổ chức hoạt động thực tiễn. Vì vậy, cần đổi mới đồng bộ nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá, giúp học viên biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị.

Đổi mới cách dạy, cách học và kiểm tra, đánh giá

Từ thực tiễn giảng dạy, đào tạo tại Trường Sĩ quan Chính trị, theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, cần tập trung đổi mới đồng bộ ba khâu: cách dạy, cách học và kiểm tra, đánh giá, hướng tới phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của học viên.

Trước hết, đổi mới cách dạy theo hướng tăng cường gắn lý luận với thực tiễn, lấy phát triển năng lực vận dụng làm trọng tâm. Giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà cần xây dựng các tình huống gắn với thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở, đặt học viên vào cương vị chính trị viên, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn để phân tích và xử lý những vấn đề cụ thể. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống, vào vai, nêu vấn đề; phát huy vai trò định hướng của giảng viên và tính chủ động của học viên. Bản thân giảng viên cũng phải nêu gương về phẩm chất, phương pháp và tác phong công tác.

Cùng với đổi mới cách dạy, cần đổi mới cách học theo hướng phát huy tính chủ động, tự giác, tăng cường tự nghiên cứu và thực hành. Học viên cần chuyển từ nghe giảng, ghi nhớ kiến thức sang chủ động nghiên cứu, trao đổi, phản biện và vận dụng những điều đã học vào giải quyết nhiệm vụ.

Bên cạnh tự học, tự nghiên cứu, cần tăng cường thực hành giảng bài chính trị, tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn, phân tích và giải quyết tình huống tư tưởng của bộ đội. Qua đó, giúp học viên từng bước hình thành tư duy độc lập, kỹ năng công tác và khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Chính trị giảng dạy cho các học viên.(Ảnh: Trường Sĩ quan Chính trị)

Đối với kiểm tra, đánh giá, cần chuyển mạnh từ kiểm tra khả năng ghi nhớ sang đánh giá năng lực vận dụng và thực hành. Theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, cần giảm các câu hỏi thiên về tái hiện kiến thức, tăng câu hỏi vận dụng, bài tập tình huống; chú trọng đánh giá các sản phẩm thực hành như đề cương bài giảng chính trị, kế hoạch công tác tư tưởng, phương án giải quyết tình huống ở đơn vị. Đồng thời, kết hợp đánh giá kết quả học tập với kết quả rèn luyện, thực hành chức trách, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của học viên, qua đó làm rõ khả năng vận dụng kiến thức vào học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới cách dạy, cách học và kiểm tra, đánh giá phải thống nhất trong một quá trình, hướng đến mục tiêu biến kiến thức thành năng lực, biến nhận thức thành hành động. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Sĩ quan Chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nêu gương bằng hành động, giáo dục bằng tinh thần tự tu dưỡng

Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Theo đó, nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; trách nhiệm nêu gương cần được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào ba nhóm nội dung: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân.

Đối với môi trường Quân đội, theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ chính mỗi cán bộ, giảng viên, thể hiện sự thống nhất giữa nhận thức, lời nói và hành động, giữa phẩm chất cá nhân với trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng bởi cán bộ, giảng viên không chỉ truyền đạt tri thức mà còn trực tiếp nêu gương, giáo dục, thuyết phục và định hướng hành động cho người học.

Trước hết, nêu gương phải thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi cán bộ, giảng viên cần kiên định mục tiêu, lý tưởng, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; giữ gìn lối sống trong sạch, trung thực, công tâm, tận tụy với công việc. Những phẩm chất đó phải được thể hiện qua thái độ đối với nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm với tập thể và cách ứng xử với đồng chí, đồng đội, người học. Quan trọng hơn, phải nói đi đôi với làm, không chỉ yêu cầu người khác thực hiện mà bản thân phải gương mẫu thực hiện trước.

Mỗi cán bộ, giảng viên cần kiên định mục tiêu, lý tưởng, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; giữ gìn lối sống trong sạch, trung thực, công tâm, tận tụy với công việc. (Ảnh: Trường Sĩ quan Chính trị)

Nêu gương còn thể hiện ở tư duy khoa học, phương pháp làm việc thiết thực và tinh thần đổi mới. Cán bộ, giảng viên cần làm việc có kế hoạch, tôn trọng thực tiễn, chủ động tìm tòi cách làm phù hợp; trong giảng dạy, giáo dục phải tránh truyền đạt một chiều, máy móc, chú trọng giúp người học hiểu bản chất vấn đề và biết vận dụng kiến thức vào công tác. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cần lắng nghe ý kiến tập thể, chủ động tháo gỡ khó khăn, khuyến khích sáng kiến có giá trị thực tiễn, kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, phô trương.

Thực hành phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh là thực hành dân chủ, gần gũi, tôn trọng và cầu thị trong quan hệ công tác cũng như trong cuộc sống. Cán bộ, giảng viên cần biết lắng nghe, đối thoại, tôn trọng những ý kiến hợp lý; khi góp ý phải có căn cứ, chân thành, mang tính xây dựng; khi có khuyết điểm phải nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa. Trong giáo dục, thuyết phục, cần kết hợp tính nguyên tắc với sự linh hoạt, yêu cầu nghiêm túc với thái độ tôn trọng, động viên người học. Đối với cán bộ quản lý, người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương còn thể hiện ở sự công tâm trong đánh giá, minh bạch trong phân công nhiệm vụ, dám chịu trách nhiệm và tạo điều kiện để những sáng kiến đúng đắn được phát huy.

Đặc biệt, việc thực hành theo Bác phải được kiểm chứng qua những chuyển biến cụ thể trong nhận thức, thái độ và hành động. Mỗi cán bộ, giảng viên cần chủ động xác định nội dung rèn luyện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên tự kiểm điểm, tiếp thu góp ý, nhận diện hạn chế và nghiêm túc khắc phục. Kết quả nêu gương không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành nhiệm vụ cá nhân mà còn ở tinh thần trách nhiệm, chất lượng phối hợp và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực đối với tập thể, người học.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, khi mỗi cán bộ, giảng viên thực sự nêu gương bằng hành động, giáo dục bằng nhân cách, thuyết phục bằng lý lẽ và tổ chức công việc bằng phương pháp khoa học, việc học tập và thực hành theo Bác mới có sức lan tỏa sâu rộng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách công tác mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.