Lớp học kéo dài 2 tháng với nhiều trải nghiệm lý thú. Ảnh: PV

Khởi động từ ngày 9/10, lớp học “Chạm đến tri thức” đã hoàn thành hành trình 2 tháng với 14 buổi học chính khóa (diễn ra 2 buổi/tuần vào dịp cuối tuần, mỗi buổi kéo dài 90 phút), thu hút đông đảo học sinh khối THCS tại Làng Hy Vọng tham gia.

Với lực lượng nòng cốt là sinh viên các chuyên ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, chương trình đã đổi mới phương pháp tiếp cận khi kết hợp giữa hệ thống hóa kiến thức Khoa học Tự nhiên nền tảng với trải nghiệm mô hình giáo dục STEM.

Thông qua các nhóm hướng dẫn thực hành, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức hóa học, cách tính hóa trị, phân loại hợp chất mà còn được tự tay lắp ráp mô hình phân tử và thực hiện nhiều thí nghiệm hóa học trực quan, sinh động như “Bảng ký tên diệu kỳ”, thí nghiệm biến đổi màu sắc dung dịch...

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên đã trao tặng, lắp đặt 1 máy điều hòa cho Phòng Y tế của Làng Hy Vọng, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội STEM “Chạm đến khoa học” với nhiều trải nghiệm thực tế hấp dẫn như: Hành trình “Em làm nhà khoa học”, trình diễn thí nghiệm hóa học, trải nghiệm “Em làm bác sĩ”, thi bắn “Tên lửa nước”...

Sự kiện đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp học sinh nắm bắt kiến thức chăm sóc sức khỏe cơ bản và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.