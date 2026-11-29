Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Quảng Trị) tham gia tiết ngoại khoá.

Bài 1: Sắp xếp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Sắp xếp lại mạng lưới trường học đặt ra yêu cầu kiện toàn bộ máy, ổn định đội ngũ và đổi mới quản trị, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ổn định bộ máy, giữ vững nền nếp dạy học

Sau quá trình sắp xếp, năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Ba Đồn (phường Ba Đồn) bước vào giai đoạn hoạt động mới với quy mô 93 lớp, 3.020 học sinh, tổ chức dạy học tại 6 điểm trường.

Việc duy trì hoạt động đồng bộ giữa trường chính và các điểm trường, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục là yêu cầu quan trọng đặt ra đối với nhà trường trong quá trình kiện toàn tổ chức.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Ba Đồn (phường Ba Đồn) có quy mô hơn 3.000 học sinh.

Nhìn lại trước khi sáp nhập, năm học 2025-2026, các đơn vị thuộc Trường Tiểu học Ba Đồn đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục tiểu học, đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn trường có hơn 3.140 học sinh; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hơn 2.300 học sinh được khen thưởng cuối năm, chiếm 73,78%.

Phong trào thể dục thể thao ghi nhận 59 giải cấp phường và 19 giải cấp tỉnh, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên được chú trọng.

Những kết quả này tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện tổ chức mới. Tuy nhiên, việc hợp nhất các đơn vị cũng đặt ra yêu cầu khắc phục những khác biệt, chênh lệch về chất lượng giáo dục.

Đây không chỉ là bài toán về quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng của học sinh tại từng điểm trường.

Trên cơ sở đặc điểm từng điểm trường, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình.

Năm học này, 100% học sinh của trường được tổ chức học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018. Trên cơ sở đặc điểm từng điểm trường, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình, đồng thời chú trọng củng cố kiến thức nền tảng, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng phát triển năng lực. Giáo viên được định hướng tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM, phát triển năng lực số và khai thác học liệu mở. Qua đó, việc tổ chức dạy học không chỉ dừng lại ở bảo đảm đủ chương trình mà hướng đến nâng cao chất lượng từng giờ học.

Với quy mô trường học lớn, nhiều điểm trường, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý chuyên môn cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhà trường tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm và sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác quản lý dữ liệu học sinh, hồ sơ điện tử, học bạ số được triển khai đồng bộ. Mục tiêu là bảo đảm 100% hồ sơ học sinh được cập nhật chính xác, đầy đủ trên cơ sở dữ liệu ngành và phần mềm quản lý nhà trường; đồng thời bồi dưỡng giáo viên sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong quản lý lớp học, soạn giảng và đánh giá học sinh.

Học sinh Trường THCS Ba Đồn tham gia học tập.

Sau sáp nhập, Trường THCS Ba Đồn có quy mô hơn 2.200 học sinh, học tập tại 5 điểm trường. Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy học thống nhất giữa các điểm trường được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Đặng Thị Chung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau sáp nhập, đơn vị tập trung kiện toàn cấp ủy, các tổ chuyên môn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Việc nhanh chóng ổn định bộ máy, tăng cường đoàn kết trong đội ngũ được xác định là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học, duy trì nền nếp và chất lượng dạy học.

Không chỉ tại các trường học, việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước ở cấp xã, phường.

Tại phường Ba Đồn, mạng lưới trường học được sắp xếp từ 13 trường còn 3 trường, giảm khoảng 70%. Theo bà Hoàng Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ba Đồn, cùng với tinh gọn đầu mối, địa phương chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, liên tục.

Trong quá trình triển khai, công tác tư tưởng được quan tâm nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên, tạo sự đồng thuận và giúp đội ngũ yên tâm công tác. Các tiêu chí, tiêu chuẩn sắp xếp được xác định rõ ràng, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và phù hợp với thực tiễn.

Theo bà Thủy, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo, giữ vững chất lượng dạy học, tạo nền tảng để các trường phát triển ổn định, bền vững.

Tại xã Nam Ba Đồn, từ 13 trường học, sau sắp xếp còn 5 trường. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học với quy mô lớn, nhiều điểm trường đặt ra không ít yêu cầu trong bố trí không gian làm việc, tổ chức hoạt động chuyên môn và điều hành dạy học. Tuy nhiên, với sự chủ động của địa phương và nỗ lực của các nhà trường, hoạt động giáo dục vẫn được duy trì ổn định, nền nếp dạy học được bảo đảm.

Ông Hoàng Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn cho biết, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh sau sắp xếp, tạo điều kiện để các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa các trường

Tại phường Đông Hà, theo quyết định của UBND phường, 18 cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp, tổ chức lại thành 7 cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường.

Trong đó, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Hai Bà Trưng vào Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Sau sắp xếp, trường có một trường chính, một phân hiệu và một điểm trường.

Nhiệm vụ đặt ra sau sắp xếp là việc ổn định tổ chức phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Với mô hình tổ chức mới, yêu cầu đặt ra đối với nhà trường là nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp, thống nhất hoạt động chuyên môn và bảo đảm điều kiện dạy học tại các địa điểm.

Theo bà Phan Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, việc ổn định tổ chức phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy năng lực đội ngũ và bảo đảm hoạt động của các điểm trường được triển khai đồng bộ.

Tại xã Đông Trạch, công tác sắp xếp trường học được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm học đầu tiên UBND cấp xã trực tiếp thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với các trường học trên địa bàn theo quy định mới.

Theo bà Hồ Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Trạch, năm học 2025-2026, toàn xã có 14 trường học, gồm 5 trường mầm non với 7 điểm trường; 4 trường tiểu học với 5 điểm trường; 4 trường THCS và một trường tiểu học - THCS. Ngoài ra, địa bàn có 5 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Toàn xã có 208 lớp, trong đó cấp mầm non có 69 nhóm, lớp (gồm 13 nhóm, lớp độc lập tư thục); tiểu học có 88 lớp và THCS có 53 lớp. Quy mô học sinh hơn 6.300 em.

Trong điều kiện chuyển đổi mô hình quản lý, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là duy trì hoạt động của các trường mà còn phải hình thành phương thức quản trị mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Học sinh Trường Tiểu học Đông Trạch 1 tham gia tiết học theo chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Địa phương xác định tập trung ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của 6 đơn vị trường học sau tổ chức lại; bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt, an toàn, đúng quy định tại trường chính, phân hiệu và các điểm trường.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, chất lượng đội ngũ và chất lượng từng giờ học; từng bước thu hẹp chênh lệch giữa các trường, các phân hiệu; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và những bất cập về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp cũng được xác định là những nhiệm vụ cần triển khai. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng củng cố phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, hướng nghiệp, phân luồng học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc và chuẩn bị các điều kiện thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Đông Trạch đề nghị, ngành Giáo dục nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo; bảo đảm an toàn trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phù hợp.

Năm học 2025-2026, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Những yêu cầu mới này đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với công tác quản lý, điều hành, nhất là trong giai đoạn chuyển giao mô hình tổ chức.

Thực tế cho thấy, sắp xếp trường học không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối hay điều chỉnh địa giới quản lý. Hiệu quả của quá trình này phải được đo bằng khả năng vận hành thông suốt của hệ thống, sự ổn định của đội ngũ, điều kiện dạy học và chất lượng giáo dục tại từng cơ sở.

Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn lực, khắc phục những bất cập sau sáp nhập, bảo đảm học sinh ở mọi điểm trường đều được tiếp cận điều kiện giáo dục phù hợp. Đây cũng là nền tảng để giáo dục Quảng Trị chuyển từ yêu cầu ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng một cách thực chất.

(Còn nữa).