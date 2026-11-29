Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh các cấp học phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đánh giá học sinh

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tổ chức kiểm tra định kỳ phải bảo đảm phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông, bám sát yêu cầu cần đạt của từng môn học và được thông báo trước cho học sinh.

Việc xây dựng đề kiểm tra cần chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, từng bước hạn chế tình trạng học thuộc lòng, học đối phó hoặc chạy theo điểm số.

Những thay đổi này hướng tới mục tiêu đánh giá thực chất năng lực học sinh, giúp giáo viên nhận diện những hạn chế trong quá trình tiếp thu kiến thức, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Đồng thời, việc thông báo trước nội dung kiểm tra tạo điều kiện để học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, giảm áp lực tâm lý và nâng cao hiệu quả học tập.

Đối với giáo viên, quá trình đánh giá cần gắn với việc theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Kiểm tra định kỳ trên máy tính

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư là các trường THCS và THPT có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ có thể tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính.

Bài kiểm tra được thực hiện trên máy tính theo quy định có giá trị pháp lý tương đương với bài kiểm tra trên giấy. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Hình thức kiểm tra này có thể giúp các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, tiết kiệm thời gian chấm bài, tổng hợp kết quả và giảm chi phí in ấn.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, các nhà trường cần bảo đảm hệ thống máy tính hoạt động ổn định, an toàn dữ liệu, tính bảo mật của đề kiểm tra và sự công bằng giữa các học sinh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn hình thức kiểm tra cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, tránh tạo thêm áp lực hoặc gây bất lợi cho những học sinh còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Chính thức đưa học bạ số vào hồ sơ đánh giá học sinh

Một nội dung quan trọng khác là học bạ số chính thức được xác định là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh.

Việc sử dụng học bạ số góp phần hiện đại hóa công tác quản lý giáo dục, tạo thuận lợi trong việc lưu trữ, tra cứu và khai thác thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Thông qua hệ thống dữ liệu điện tử, giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của học sinh thuận tiện hơn theo phạm vi quyền truy cập được quy định.

Học bạ số cũng góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý hồ sơ, tạo nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục.

Cùng với những lợi ích mang lại, các nhà trường cần chú trọng bảo mật thông tin cá nhân, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và toàn vẹn của dữ liệu học sinh.

Việc triển khai Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT không chỉ đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, minh bạch và lấy người học làm trung tâm.

Để các quy định mới phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời kỳ chuyển đổi số.