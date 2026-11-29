Tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục cho rằng, việc rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa không chỉ dừng ở cấu trúc, nội dung chương trình mà cần đánh giá học sinh có thực sự hình thành những phẩm chất, năng lực đã đề ra thông qua trải nghiệm học tập tại trường hay không.

Dạy học hai buổi mỗi ngày là cơ hội giúp các em học sinh tự học, tự nghiên cứu, phát triển sở trường. Khi điều chỉnh cần xác định rõ tri thức cốt lõi, tinh giản nội dung kỹ thuật và bảo đảm tính khả thi của học liệu ở từng lớp.

Theo GS Vinh, thời điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018, chưa tới 70% trường ở bậc tiểu học tổ chức dạy hai buổi/ngày. Dù vậy, ban chỉ đạo quyết liệt triển khai đạt 100% trường dạy học hai buổi/ngày nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh.

GS.TS Lê Anh Vinh nói về rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại hội thảo.

Đến nay, việc này cơ bản đạt được nhưng GS Vinh nhìn nhận, chúng ta mới chỉ triển khai “tăng thời lượng học chứ chưa thêm thời gian và chưa thêm cơ hội tự học, trải nghiệm một cách hiệu quả, giúp học sinh phát triển”.

GS Vinh nhấn mạnh: “Nếu học sinh không có thời gian tự học, không có quyền lựa chọn, không có cơ hội tự lập kế hoạch hay lựa chọn môn học thì sẽ không thể hiện được năng lực tự học, tự chủ", ông Vinh nói.

Do đó, ông kiến nghị, cần thiết kế lại chương trình sao cho việc triển khai học hai buổi mỗi ngày thực sự không phải là tăng tiết, luyện thêm bài tập hay tăng áp lực học tập. Thay vào đó, cần xây dựng chương trình hài hòa tri thức nền tảng, thúc đẩy việc học sinh tự học, tăng cường giáo dục thể chất, dự án trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển sở trường của từng học sinh.

Các chuyên gia giáo dục cũng có ý kiến tại hội thảo cũng bổ sung giải pháp về giáo dục đạo đức, ngoại ngữ, chuyển đổi số và thị trường lao động.

Theo đó, giáo dục đạo đức phải dựa vào sự nêu gương của cha mẹ, thầy cô theo từng lứa tuổi; nhà trường cần giảm áp lực hành chính, tăng tự chủ chuyên môn cho giáo viên, tinh gọn sách giáo khoa và chú trọng rèn bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng tư duy độc lập trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Về ngoại ngữ, cần bảo đảm lộ trình học tiếng Anh từ lớp 1, bồi dưỡng giáo viên gắn thực hành và ưu tiên địa bàn khó khăn.

Gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu

Ở bậc đại học, GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ ra ba khó khăn khi đào tạo nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử và năng lượng hạt nhân đó là, thiếu giảng viên trình độ cao, hạ tầng nghiên cứu hạn chế và kinh phí chưa ổn định nhiều năm.

GS Yêm đề xuất gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu, dùng chung phòng sạch, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và thí điểm cấp kinh phí theo gói 3-5 năm cho các đại học trọng điểm, tinh hoa.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Cùng quan điểm, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội cũng cho rằng, cần tập trung đầu tư để một số đại học làm chủ công nghệ lõi; trao quyền tự chủ thực chất trong mở ngành đào tạo mới; củng cố nền tảng STEM, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, đồng thời có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với những người có đóng góp thiết thực.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách đã đi vào thực tiễn.

Về giáo dục phổ thông, việc đẩy mạnh giáo dục STEM, phát triển năng lực số và thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học góp phần nâng cao năng lực hội nhập của người học.

Việc bổ sung cấp trung học nghề tương đương cấp THPT mở thêm lộ trình học tập sau THCS. Ở bậc đại học, quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình giúp các trường chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng nguồn lực.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu

Trong giai đoạn tới, Bộ GD&ĐT đề xuất đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả cụ thể. Trong đó, đối với giáo dục mầm non, phổ thông, cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở có thể dùng chung trong đào tạo, nghiên cứu. Ngay từ khâu lập dự án, cần xác định rõ đơn vị vận hành, kinh phí vận hành và bảo trì, phương án dùng chung và kết quả cần đạt.

Việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm sử dụng nhân lực. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là căn cứ để điều chỉnh quy mô và bổ sung đặt hàng. Cùng với triển khai trung học nghề ở những nơi đủ điều kiện, cần hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất xây dựng nền tảng số quốc gia về quản trị giáo dục và đào tạo, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư để dự báo nhu cầu giáo viên, trường lớp và nhân lực. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, kiểm tra, đánh giá cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Theo Bộ trưởng, để kiểm chứng hiệu quả chính sách, cần xem xét học sinh đã có đủ chỗ học và điều kiện học tập hay chưa, nhà trường đã bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu hay chưa, công trình và thiết bị được khai thác hiệu quả đến đâu, kỹ năng của người tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu việc làm ở mức nào.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi những kết quả này để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách.