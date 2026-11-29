Đưa môi trường làm việc thực tế đến gần giảng đường

Thực tế cho thấy, việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành một trong những hướng đi được nhiều cơ sở giáo dục đại học quan tâm. Tại các trường như Đại học FPT, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi..., hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức thực tập, kiến tập, hội thảo hướng nghiệp và trải nghiệm thực tế ngày càng được chú trọng. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và vận dụng kiến thức chuyên ngành vào những tình huống cụ thể.

Xu hướng này xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Nhà tuyển dụng không chỉ quan tâm ứng viên tốt nghiệp ngành gì, có kết quả học tập ra sao mà còn chú trọng khả năng xử lý công việc, tư duy độc lập, giao tiếp, phối hợp và thích ứng với những thay đổi. Một sinh viên có thể nắm vững công thức tính lợi nhuận, phân tích bảng cân đối kế toán hay xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại doanh nghiệp thì cần phải biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

Sinh viên đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp. Ảnh: HL

Chẳng hạn, khi một cửa hàng có doanh thu tăng nhưng vẫn thiếu tiền thanh toán cho nhà cung cấp, người làm công tác tài chính không thể chỉ căn cứ vào doanh thu để đánh giá tình hình. Họ cần kiểm tra dòng tiền thực thu, lượng vốn nằm trong hàng tồn kho, các khoản phải thu và nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Từ những dữ liệu đó mới có thể phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng, ứng viên mới tốt nghiệp có thể được hỏi: “Bạn từng xử lý công việc nào mà kết quả không như dự kiến. Sau đó, bạn đã thay đổi điều gì?”. Qua câu trả lời, nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu cách ứng viên xác định vấn đề, lựa chọn phương án và rút kinh nghiệm từ thực tế.

Điều này cho thấy, kiến thức chuyên môn là nền tảng nhưng chưa phải điều kiện duy nhất quyết định khả năng đáp ứng công việc. Sinh viên cần được rèn luyện tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Những năng lực đó không thể hình thành chỉ qua việc học thuộc lý thuyết mà cần được bồi đắp bằng quá trình thực hành, trải nghiệm và tiếp nhận phản hồi.

Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp của các cơ sở giáo dục cần được triển khai xuyên suốt quá trình đào tạo, thay vì chỉ tập trung vào những học kỳ thực tập cuối khóa. Nhà trường có thể đưa tình huống thực tế vào bài giảng, tổ chức các đề án chuyên môn; doanh nghiệp tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và đánh giá kết quả. Sinh viên cũng cần chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm để nhận diện điểm mạnh, hạn chế và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Rèn năng lực nghề nghiệp từ những tình huống thực tế

Ghi nhận thực tế cho thấy, gần đây, tại một số trường đại học, hoạt động hội thảo, tọa đàm chuyên ngành, cuộc thi học thuật và kết nối doanh nghiệp được tổ chức nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu của thị trường lao động.

Các bạn sinh viên cùng giảng viên tham dự Hội nghị M&A 2026, mở ra cơ hội tiếp cận những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạt động doanh nghiệp. Ảnh: HL

Chẳng hạn, tại Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, sinh viên có thể tham gia các chương trình như “Kinh tế trưởng tương lai”, “Giám đốc Marketing”, cuộc thi khởi nghiệp hoặc các hoạt động giao lưu với doanh nghiệp. Thông qua việc tiếp xúc với đại diện doanh nghiệp, định chế tài chính và nhà tuyển dụng, sinh viên có điều kiện tìm hiểu yêu cầu của từng vị trí công việc, từ đó xác định những kiến thức cần đào sâu và kỹ năng cần rèn luyện.

Được biết, Trần Thùy Trang, Nguyễn Phương Anh và Vũ Tiến Đạt là ba trong số những sinh viên năm nhất của Khoa Tài chính – Ngân hàng tham gia các hoạt động trên. Bên cạnh việc học tập, Trần Thùy Trang còn làm thêm tại Trung tâm Tiếng Anh DMAX; trong khi đó Vũ Tiến Đạt còn đảm nhận thêm vai trò trợ lý tập sự Hội đồng quản trị tại Indel Corp. Những trải nghiệm từ sớm giúp những sinh viên này có cơ hội quan sát cách thức tổ chức công việc, tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp và đối chiếu kiến thức được học với yêu cầu thực tế.

Đặc biệt, việc tham dự Hội nghị M&A 2026 do Sở Tài chính Hà Nội chủ trì, với đầu mối thực hiện là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, phối hợp Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) tổ chức ngày 26-11 vừa qua, cũng đã mở ra cơ hội để các sinh viên tiếp cận những vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạt động doanh nghiệp. Đây không chỉ là dịp mở rộng kiến thức mà còn giúp người học hình dung rõ hơn về môi trường nghề nghiệp có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

Thực tế cho thấy, chuẩn bị năng lực việc làm không phải là nhiệm vụ chỉ đặt ra ở năm cuối đại học. Quá trình này cần được thực hiện liên tục, từ trang bị kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng, tham gia hoạt động thực hành đến tích lũy trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, khi yêu cầu của thị trường lao động được đưa vào quá trình đào tạo, sinh viên có thêm cơ hội phát triển năng lực thực chất; nhà trường có căn cứ cập nhật nội dung giảng dạy; doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc tham gia phát triển nguồn nhân lực. Thu hẹp khoảng cách từ giảng đường đến việc làm vì thế không chỉ giúp người trẻ tự tin tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội.

Đưa ra khuyến nghị, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy cho rằng, ở góc độ đào tạo, các trường đại học cần thường xuyên cập nhật chương trình học trước những thay đổi của thị trường lao động; tăng cường nội dung thực hành, tình huống nghề nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình giảng dạy. Hoạt động thực tập cũng cần được tổ chức có định hướng, có sự phối hợp và đánh giá giữa nhà trường với đơn vị tiếp nhận, tránh tình trạng thực tập chỉ mang tính hình thức.

Về phía doanh nghiệp, việc tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chia sẻ yêu cầu tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên thực tập và phản hồi về năng lực người học sẽ góp phần giúp nhà trường điều chỉnh nội dung giảng dạy sát thực tế. Sự phối hợp này cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, đồng thời giảm thời gian và chi phí đào tạo lại sau tuyển dụng.

Với sinh viên, sự chủ động vẫn là yếu tố quyết định. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình học, các em cần tích cực tìm hiểu lĩnh vực nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ, công nghệ và khả năng giải quyết vấn đề. Việc làm thêm hoặc thực tập cần được lựa chọn phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học và mang lại những kinh nghiệm có ích cho định hướng lâu dài.