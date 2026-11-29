TS Nguyễn Quốc Chính gửi gắm thông điệp về sự thành công đến các tân khoa. Ảnh: NTCC.

Thành công không có khuôn mẫu

Sáng 29/11, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 503 tân khoa thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp. Dịp này, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.900 tân khoa bậc đại học, sau đại học cho 12 ngành đào tạo trong 4 buổi ngày 28 và 29/11.

Chia sẻ về sự thành công, TS Nguyễn Quốc Chính nhìn nhận, các tân khoa tốt nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người học tập và làm việc. Đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập mạnh mẽ. Điều đó đòi hỏi nhiều hơn ở những người trẻ vừa tốt nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn biết tư duy độc lập, biết hợp tác và không ngừng làm mới chính mình.

Điều này đặt những cử nhân, kỹ sư trước nhiều áp lực phải thành công sớm, phải luôn nổi bật, phải so sánh mình với người khác. Gửi gắm đến các tân khoa, TS Chính mong các em ghi nhớ, thành công không phải là cuộc đua để về đích trước tất cả mọi người mà là hành trình kiên trì tiến về phía trước và tạo ra những điều có ý nghĩa. “Hãy cho bản thân thời gian để trưởng thành, và đừng xem thất bại là dấu chấm hết”, TS Chính nói.

TS Nguyễn Quốc Chính trao bằng tốt nghiệp cho thủ khoa Trần Bình Phương Huyền, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ảnh: NTCC.

Ông nhìn nhận, cuộc sống không có khuôn mẫu duy nhất cho thành công. Mỗi người cũng không cần trở thành bản sao của bất kỳ ai. Hãy hiểu mình là ai và điều gì thực sự có ý nghĩa với mình. TS Chính mong các tân khoa hãy dám khác biệt, nhưng sự khác biệt ấy phải được xây trên nền tảng của tri thức, bản lĩnh và những giá trị đúng đắn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế nhắn nhủ tân khoa, tấm bằng chỉ mở ra cánh cửa đầu tiên, chính năng lực tự học, khả năng đặt câu hỏi và sự tò mò trước thế giới mới là điều giúp các em đi đường dài. "Đó cũng là định hướng mà nhà trường theo đuổi và thầy mong các em mang theo trên bước đường sắp tới", TS Chính nói.

Ông mong các tân khoa hãy giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tâm hồn, đừng để công việc lấy đi giấc ngủ, bữa cơm gia đình hay những người bạn của mình. Hãy tìm hạnh phúc không phải ở cuối con đường thành công, mà trong từng ngày được làm điều mình yêu thích. "Và hãy phát triển bền vững, biết gìn giữ môi trường và để thành công của mình góp phần làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn", TS Chính nói.

Thủ khoa Trần Bình Phương Huyền phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Những tân khoa đạt điểm xuất sắc và nhiều công bố quốc tế

Đại diện các tân khoa, thủ khoa toàn khóa Trần Bình Phương Huyền (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) chia sẻ, trong 4 năm học tập tại trường, cô luôn nhận được sự đồng hành, khuyến khích của giảng viên trong việc khám phá, nghiên cứu và chủ động học tập.

Điều này giúp Huyền xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cùng bản lĩnh để hướng đến những mục tiêu cao hơn. “Chúng tôi học được cách tin tưởng vào khả năng tự tiếp thu kiến thức mới và thích ứng với một thế giới không ngừng thay đổi”, Huyền nói.

Với điểm trung bình toàn khóa đạt 92.7/100 điểm, Phương Huyền là một trong 514 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, trong đó có 456 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình do trường cấp bằng.

Năm 2026, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) có 146 nghiên cứu sinh, học viên cao học tốt nghiệp, với nhiều tân khoa có các công bố khoa học đạt chất lượng cao. Cụ thể, ThS Nguyễn Tiến Đạt (ngành Kỹ thuật Y sinh) có 4 bài báo tạp chí quốc tế uy tín (SCI-E/Scopus); ThS Châu Minh Thuận (ngành Công nghệ Thực phẩm) là tác giả chính 2 bài SCI-E/Scopus, 1 bài ESCI/Scopus, 1 bài Scopus.

Các tân khoa nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ năm nay của trường có tổng cộng 57 bài báo khoa học; trong đó có 5 bài thuộc phân loại Scopus Q1, 18 bài Q2, 18 bài Q3, Q4. Kết quả này đã đưa tỷ lệ trung bình số lượng bài báo quốc tế của mỗi nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm nay lên đến 4.4 bài (trong đó trung bình 3.1 bài Scopus/ nghiên cứu sinh), vượt yêu cầu tối thiểu là 2 bài khi nghiên cứu sinh tốt nghiệp.

Đến nay, sau 20 khóa tốt nghiệp đại học và 13 khóa tốt nghiệp cao học, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) đào tạo hơn 14.500 cử nhân và kỹ sư và 1.344 thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp trường có nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ.