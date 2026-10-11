Đưa thể thao đến gần hơn với người dân

Khi vận động viên bước gần hơn tới người hâm mộ

Khán giả trải nghiệm môn pickleball tại chương trình. Ảnh: Bùi Lượng.

Đến với không gian thể thao mở tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong ngày 10-10 và sáng 11-10, hàng nghìn lượt người dân đã trực tiếp thử sức ở nhiều bộ môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao. Bên cạnh đó, công chúng còn được theo dõi và trải nghiệm các môn võ vovinam, judo, wushu, taekwondo, võ cổ truyền... bên cạnh việc giao lưu với các VĐV nổi tiếng.

Ngày 10-10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hai gương mặt nổi bật của wushu Việt Nam là Đinh Văn Tâm và Dương Thúy Vi thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân khi tham gia giao lưu trong chương trình phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Không còn là hình ảnh các VĐV tập trung cao độ trên sàn đấu, cả hai xuất hiện gần gũi, thân thiện, dành thời gian trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu với người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm và Dương Thúy Vi giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: Vân Vân

Với Dương Thúy Vi, một trong những gương mặt giàu thành tích của Wushu Việt Nam, sự yêu mến của công chúng là phần thưởng tinh thần ý nghĩa sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi sự nghiệp. Cô gái vàng của wushu Việt Nam, vừa giành Huy chương đồng tại ASIAD 20 cho biết, những lời hỏi thăm, động viên từ người hâm mộ là sự ghi nhận ý nghĩa đối với nỗ lực của VĐV, đồng thời tiếp thêm động lực để cô tiếp tục phấn đấu.

Còn võ sĩ Đinh Văn Tâm – vừa giành Huy chương bạc (HCB) tại ASIAD 20, cũng có dịp cảm nhận rõ hơn tình cảm và sự kỳ vọng mà người dân dành cho các VĐV khi trực tiếp giao lưu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng giản dị lại giúp khoảng cách giữa người thi đấu và công chúng được rút ngắn. Người hâm mộ hiểu thêm về những gương mặt thường chỉ được theo dõi qua các cuộc tranh tài; còn VĐV có cơ hội đón nhận sự cổ vũ không chỉ từ khán đài mà ngay trong những hoạt động đời thường.

Người hâm mộ giao lưu bóng bàn với các VĐV nổi tiếng, trong đó có tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Minh An

Điều tương tự diễn ra ở khu vực giao lưu bóng bàn, nơi những tay vợt hàng đầu Việt Nam cùng người chơi phong trào tạo nên các màn so tài hào hứng. Tay vợt Nguyễn Anh Tú của bóng bàn Hà Nội cho rằng đây là cơ hội tốt để đưa môn thể thao này đến với đông đảo người dân hơn. Thông qua việc trực tiếp cầm vợt, giao lưu và trao đổi với các VĐV, người hâm mộ có thể tiếp cận bóng bàn theo cách sinh động, gần gũi thay vì chỉ theo dõi các trận đấu qua màn ảnh.

Những cuộc giao lưu giữa các tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Anh Tú, cựu tay vợt Đinh Quang Linh với người chơi nghiệp dư đã tạo nên không khí cởi mở, hào hứng. Các tay vợt như Đoàn Bá Tuấn Anh và Trần Mạnh Cường cũng tham gia giao lưu với những người yêu bóng bàn. Đó là cơ hội để người chơi nghiệp dư trực tiếp trải nghiệm, học hỏi và hiểu thêm về kỹ thuật bóng bàn đỉnh cao.

Với những người vốn yêu thích môn thể thao này, được đứng cùng bàn, thi đấu và trò chuyện với các tay vợt hàng đầu là trải nghiệm khó có được trong sinh hoạt thường ngày. Anh Nguyễn Anh Tuấn, ở phường Tây Hồ, cho biết anh rất vui khi được xem và trực tiếp giao lưu với các tay vợt hàng đầu. “Thực sự, không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội trải nghiệm bóng bàn với các tay vợt đỉnh cao. Đây là kỷ niệm đẹp, giúp tôi có thêm động lực tập luyện bóng bàn”. Và đương nhiên, với người mới làm quen, một lần cầm vợt hay thử sức trong không khí vui vẻ có thể trở thành khởi đầu cho thói quen vận động mới.

Từ trải nghiệm đến động lực tập luyện bền bỉ

Đông đảo người dân giao lưu cờ vua tại chương trình. Ảnh: Minh An

Không khí giao lưu không chỉ hiện diện ở bóng bàn hay wushu mà còn nhiều khu vực khác. Tại khu vực cờ vua, người hâm mộ cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các VĐV nổi tiếng. Cổ động viên Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Chắc chắn là phong trào sẽ lên cao sau đợt này sau khi có nhiều VĐV nổi tiếng tham gia truyền cảm hứng. Tôi giao lưu cờ vua với một số VĐV nổi tiếng ở đây nên cũng khá thích thú”.

Niềm vui của người tham gia cho thấy sức hấp dẫn riêng của những hoạt động trải nghiệm. Cờ vua không đòi hỏi không gian vận động rộng, nhưng mỗi ván đấu vẫn mở ra cơ hội giao lưu, rèn luyện tư duy và sự tập trung. Khi được trực tiếp ngồi trước bàn cờ với những người có kinh nghiệm, người chơi phong trào có thể học hỏi qua từng nước đi, đồng thời cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của môn thể thao trí tuệ này.

Môn cầu mây thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Minh An.

Từ bóng bàn, cờ vua đến các môn vận động khác được giới thiệu tại ngày hội, điểm chung là người dân được trực tiếp tham gia thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa đối với phong trào thể thao quần chúng: giúp mỗi người tìm thấy môn phù hợp với sở thích, điều kiện và thể trạng, từ đó hình thành động lực tập luyện.

Trải nghiệm với môn golf mang đến kỷ niệm đáng nhớ cho các em nhỏ. Ảnh: VGA.

Tuy nhiên, sự hào hứng trong một ngày hội chưa đủ để tạo nên thói quen lâu dài. Anh Bùi Thanh An (phường Ngọc Hà) có mặt tại chương trình nhìn nhận: “Việc duy trì thói quen vận động vẫn là khó nhất, hy vọng mọi người sẽ thực sự kiên trì. Nhưng rõ ràng, việc giao lưu với các VĐV nổi tiếng đã khích lệ nhiều người tập luyện và giúp công chúng hiểu hơn về VĐV”.

Ý kiến này gợi ra một vấn đề quan trọng là làm thế nào để niềm vui trải nghiệm chuyển thành hành động thường xuyên. Một người có thể hào hứng sau khi giao lưu với VĐV, nhưng để duy trì tập luyện, họ cần lựa chọn môn thể thao phù hợp, sắp xếp thời gian và có môi trường tập luyện thuận lợi. Bởi vậy, những ngày hội như thế này sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu được kết nối với hoạt động của các câu lạc bộ, điểm tập luyện tại cơ sở và những chương trình thể thao cộng đồng được tổ chức thường xuyên.

Màn biểu diễn côn nhị khúc tại chương trình. Ảnh: Vân Vân.

Với các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ thể thao, đây cũng là dịp giới thiệu môn tập, hướng dẫn người mới và kết nối những người có chung sở thích. Sự tham gia của Bệnh viện Thể thao Việt Nam góp thêm góc nhìn về vai trò của vận động đối với sức khỏe, đồng thời nhắc nhở người dân lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng, duy trì cường độ hợp lý và kiên trì theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, các VĐV cũng nhận được những giá trị tinh thần đáng kể. Những lời động viên, sự quan tâm và niềm vui của người dân khi được giao lưu giúp họ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa xã hội của công việc mình theo đuổi. Thành tích trên đấu trường là mục tiêu quan trọng, nhưng việc truyền cảm hứng để nhiều người yêu thích, tham gia thể thao cũng là một cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Các hoạt động trải nghiệm tại hồ Hoàn Kiếm trong ngày 10-10 và sáng 11-10 không chỉ tạo nên không khí sôi nổi cho Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa người tập, VĐV và người hâm mộ. Từ một lần giao lưu bóng bàn, thi đấu một ván cờ vua đến cuộc trò chuyện cùng những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam, tình yêu thể thao được lan tỏa theo cách gần gũi, thiết thực. Và hoàn toàn có thể kỳ vọng, nguồn cảm hứng ấy có thể giúp mỗi người duy trì việc tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.