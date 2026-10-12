Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Ngày 12/10, Thành ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 (Ảnh: Viết Thành).

Báo cáo tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng. Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng. Nổi bật là thành tích ở môn karate và cầu mây, khi các VĐV Hà Nội góp mặt trong cả 3 nội dung giành Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo và đầu tư vào các môn thể thao trọng điểm, đồng thời tạo động lực để ngành thể thao tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài báo cáo tại buổi lễ (Ảnh: Viết Thành).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt đóng góp vào cả 3 Huy chương vàng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao thành tích, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường cùng cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic. Sau ASIAD 20, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm VĐV triển vọng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế.

Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Viết Thành).

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Thành phố cần rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và hỗ trợ tâm lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Việc học tập, trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cũng cần được chú trọng để VĐV có sự chuẩn bị tốt sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở. Hà Nội cần đẩy mạnh thể thao học đường, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao, sân chơi, bãi tập và không gian công cộng; khuyến khích câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia phát triển phong trào, tạo nguồn VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao.