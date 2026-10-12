Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn Hội thao thể dục thể thao quốc phòng

Hội thao thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026 diễn ra từ ngày 6 - 12/10 với 7 nội dung: Chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bơi vũ trang, bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt đôi nam và pickleball.

Các đoàn vận động viên tham dự thuộc cơ quan Quân khu, đơn vị chủ lực, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc thi đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng.

Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao cờ tặng các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Kết quả thi đấu toàn đoàn, tại khối 1: Sư đoàn 3 giành giải nhất, Bộ Tham mưu giành giải nhì, Trường Quân sự Quân khu giành giải ba. Khối 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh giành giải nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng giành giải nhì, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn giành giải ba. Khối 3, Lữ đoàn Công binh 575 giành giải nhất, Lữ đoàn Thông tin 601 giành giải nhì, Lữ đoàn Thông tin 409 giành giải ba. Khối 4, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 giành giải nhất, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc giành giải nhì, Sư đoàn 306 giành giải ba.

Giải nhất của các môn thi đấu, cụ thể: Sư đoàn 3 giải nhất môn chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang và bóng chuyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng nội dung pickleball đôi nam, nữ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nội dung pickleball đôi nam; Cục Hậu cần - Kỹ thuật giành nội dung bóng bàn đồng đội nam và đồng đội nữ; Trường bắn Quốc gia khu vực 1 môn quần vợt đôi nam.

Hội thao góp phần đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, qua đó làm cơ sở nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực, sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là dịp thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang Quân khu, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2026).