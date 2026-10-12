Cựu Chủ tịch Barca bất ngờ chỉ trích Messi

Messi bị chỉ trích vì thái độ kênh kiệu.

Xuất hiện trên các chương trình truyền hình El Chiringuito và Solo para Colis, cựu Chủ tịch Barca Joan Gaspart đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về mối quan hệ giữa Lionel Messi và Barcelona.

Là người từng góp phần đưa Messi đến với đội bóng xứ Catalan khi anh mới 13 tuổi, Gaspart dành sự tôn trọng lớn cho tài năng của tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Barcelona nhấn mạnh rằng những thành tựu cá nhân của Messi không thể đặt cao hơn vị thế của câu lạc bộ.

“Messi không có gì phải bàn cãi về chuyên môn, là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng có một điều cậu ấy không được quên: Barcelona lớn hơn cậu ấy. Cậu ấy hãy cẩn thận. Cậu ấy thành công một phần nhờ Barcelona, vì thế không bao giờ được phép quên điều đó”, Gaspart tuyên bố.

Phát biểu này thể hiện quan điểm của cựu Chủ tịch Barcelona về mối quan hệ giữa một huyền thoại với đội bóng đã góp phần tạo nên tên tuổi của anh. Theo Gaspart, Messi xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp trong quá khứ, nhưng Barcelona vẫn là một tập thể có lịch sử, bản sắc và vị thế vượt lên trên bất kỳ cá nhân nào.

Gaspart không hài lòng nếu Messi từ chối trở lại Camp Nou

Một trong những vấn đề khiến Gaspart bày tỏ sự không hài lòng là kế hoạch tổ chức lễ tri ân dành cho Messi tại Camp Nou. Sau những năm tháng gắn bó và cống hiến cho Barcelona, siêu sao người Argentina vẫn chưa có một buổi chia tay chính thức với người hâm mộ tại sân nhà của đội bóng.

Theo những thông tin được đề cập, mối quan hệ không êm đẹp giữa Messi và đương kim Chủ tịch Joan Laporta được cho là một trong những yếu tố liên quan đến khả năng tái ngộ này.

Gaspart cho rằng những khác biệt giữa Messi và Laporta không nên trở thành rào cản đối với một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với Barcelona cũng như các cổ động viên.

“Sẽ đến ngày tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu Messi không chấp nhận dù chỉ một đề nghị từ Barcelona để trở về chia tay các cổ động viên. Cậu ấy không nên từ chối trở lại chỉ vì Laporta đang làm Chủ tịch rồi đợi đến khi Laporta rời đi mới xuất hiện”, cựu Chủ tịch Barca nhấn mạnh.

Gaspart thậm chí khẳng định ông sẽ không tham dự buổi lễ nếu sự kiện được tổ chức mà không có Laporta chỉ để đáp ứng điều kiện của Messi.

“Anh ta nghĩ mình là ai? Nếu buổi lễ diễn ra mà không có Laporta chỉ vì điều kiện của Messi, tôi sẽ không tham dự”, ông tuyên bố.

Theo quan điểm của Gaspart, lễ tri ân Messi cần được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barcelona, thay vì trở thành tâm điểm cho những bất đồng giữa các cá nhân.