Câu chuyện của những khoảnh khắc

Trước khi trận đấu giữa Liverpool và Manchester City diễn ra, người ta đã nói nhiều về cuộc đối đầu này, đưa ra nhiều nhận định về mặt chiến thuật cũng như đội hình ra sân. Nhưng thực tế thường lại cho thấy, trong những cuộc đối đầu đỉnh cao, những khoảnh khắc lại quyết định cả một trận đấu.

Andoni Iraola vẫn chưa thể hiện được quá nhiều ở tại Liverpool. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City trong khuôn khổ vòng 6 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2026 - 2027 không chỉ là trận đấu giữa 2 ứng cử viên vô địch, mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 tân huấn luyện viên ở câu lạc bộ mới, đồng thời còn diễn ra ở thời điểm nửa xanh thành Manchester đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh, thông qua những cáo buộc về gian lận kinh tế, vi phạm quy định công bằng tài chính.

Do đó, cuộc đối đầu này không chỉ đơn giản là màn thể hiện khả năng giữa 2 tân huấn luyện viên, mà còn có những mối “tư thù” ở trong đó, khi phía Liverpool cho rằng nếu không có những vi phạm về quy định công bằng tài chính, thì chưa chắc Manchester City đã mạnh lên nhanh chóng, khiến cho Liverpool không ít mùa giải phải “ngậm đắng nuốt cay” mà nhìn Manchester City băng băng về đích như vậy. Người hâm mộ Liverpool kỳ vọng "Quỷ đỏ vùng Merseyside" sẽ nhân cơ hội Manchester City đang rối ren mà có được chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhưng Manchester City vẫn là một đội mạnh, Enzo Maresca vẫn là một huấn luyện viên giỏi, và muốn chiến thắng họ vẫn là điều không hề dễ dàng. Thực tế trên sân cho thấy, 2 đội hoàn toàn ngang tài ngang sức, không hề thua kém nhau trên các tuyến, hay ít nhất thì hiệp 1 đã diễn ra như vậy, dù Liverpool có hơi nhỉnh hơn thì tỷ số vẫn thể hiện rất rõ sự cân bằng này. Đó là 54% thời lượng kiểm soát bóng, 3 lần dứt điểm với 1 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.07 của Manchester City; so với 5 lần dứt điểm với 2 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.42 của Liverpool.

Có thể nói, đối với những trận đấu đỉnh cao, những cuộc đối đầu giữa các đội bóng hàng đầu, thì đôi khi trận đấu chỉ được quyết định bởi một vài khoảnh khắc. Đó có thể là giây phút xuất thần của ngôi sao tấn công, hoặc sai lầm khó tin của mắt xích nào đó trong hệ thống phòng ngự… Và lần này chính là sai lầm khó tin của Ryan Gravenberch, khi tiền vệ trung tâm này nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 15 phút của hiệp 2. Với một thế trận ngang nhau và đối thủ là một đội bóng có sức tấn công rất mạnh, ảnh hưởng từ một chiếc thẻ đỏ là rất lớn.

Khi đối phương đã mất đi một tiền vệ trung tâm quan trọng, công việc của Enzo Maresca sẽ đơn giản hơn nhiều, khi ông chỉ việc tung thêm cầu thủ tấn công vào tăng cường sức ép để kéo sập hàng tiền vệ vốn không quá mạnh về tranh chấp của Liverpool. Dù Andoni Iraola đã cố gắng hạn chế sức tấn công của Manchester City bằng cách tăng cường phòng ngự, để những cầu thủ yếu về tranh chấp như Bradley Barcola, Florian Wirtz, Lewis Koumas… rời sân. Nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Chắc chắn những chấn thương của Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Cody Gakpo… đã ảnh hưởng đến sức mạnh cũng như chiều sâu đội hình của Liverpool, nhưng sai lầm của Ryan Gravenberch là không thể chối cãi. Trong những cuộc đối đầu căng thẳng, đầy thận trọng giữa những câu lạc bộ mạnh với nhau, đôi khi chỉ cần một sai lầm nhỏ là đã có thể quyết định trận đấu, chứ đừng nói gì đến ưu thế quá lớn mà chiếc thẻ đỏ mang đến.

Sau trận thua này, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, có khoảng cách lên tới 9 điểm so với vị trí số 1, nhưng cũng chỉ kém vỏn vẹn 1 điểm so với vị trí thứ 4. Đường còn dài và cơ hội vẫn sẽ ở đó, nhưng Andoni Iraola chắc chắn sẽ phải thể hiện được nhiều hơn nữa khi sức ép thành tích tại Liverpool là rất lớn.