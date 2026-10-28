Đưa pháp luật đến gần học sinh

Đại úy Trịnh Xuân Đạt, Công an xã Tân Cương, trao đổi với học sinh Trường THCS Tân Cương trong buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật

Để kiến thức pháp luật thực sự đến với học sinh, người tuyên truyền không chỉ cần nắm vững quy định mà còn phải hiểu tâm lý, mối quan tâm của các em. Với Đại úy Trịnh Xuân Đạt, đó là khâu chuẩn bị quan trọng trước mỗi buổi đến trường.

Anh chủ động nghiên cứu chuyên đề, lựa chọn tình huống thực tế và cân nhắc cách diễn đạt phù hợp với từng lứa tuổi. Những vấn đề như phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử hay thủ đoạn lừa đảo trên mạng đều gắn liền với cuộc sống của học sinh.

Thay vì chỉ phổ biến quy định, anh Đạt lồng ghép các câu chuyện đời thường, phân tích tình huống bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giúp các em nhận biết hành vi vi phạm và hậu quả có thể xảy ra đối với bản thân cũng như những người xung quanh.

Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tân Cương, chia sẻ: Em cảm thấy cách tuyên truyền của chú Đạt rất gần gũi, dễ hiểu. Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu thêm về pháp luật, bổ sung kiến thức cho bản thân, từ đó biết cách phòng tránh những hành vi, việc làm vi phạm pháp luật.

Từ những nội dung được truyền đạt, học sinh từng bước hình thành khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Không chỉ ghi nhớ quy định, các em còn cần biết nhận diện nguy cơ, cân nhắc hậu quả trước khi hành động và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Đây cũng là mục tiêu mà Đại úy Trịnh Xuân Đạt hướng tới khi xây dựng nội dung tuyên truyền.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn Công an xã Tân Cương, anh Đạt cùng đoàn viên trong đơn vị xây dựng kế hoạch, phối hợp với các nhà trường tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong mô hình “Chi đoàn Công an xã hướng đến thanh niên ngày mai”, anh vừa tham gia kết nối, tổ chức chương trình, vừa trực tiếp chuẩn bị và truyền đạt nội dung. Qua đó, mối liên hệ giữa lực lượng công an và nhà trường được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi đoàn Công an xã Tân Cương đã phối hợp với các nhà trường, tổ dân phố tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền tại trường học và các địa điểm trên địa bàn, thu hút gần 6.700 lượt người tham gia, phần lớn là học sinh, thanh thiếu niên. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học đường mà còn trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để những kiến thức được tiếp nhận trở thành ý thức và hành động, công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình. Những điều học sinh được nghe, được hướng dẫn tại trường cần tiếp tục được củng cố trong sinh hoạt hằng ngày, giúp các em hình thành thói quen ứng xử đúng mực, tự giác chấp hành pháp luật.

Mỗi chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi tình huống được giải thích cụ thể đều thể hiện trách nhiệm của Đại úy Trịnh Xuân Đạt đối với thế hệ trẻ. Từ những việc làm thiết thực ấy, pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với học sinh; đồng thời, hình ảnh người chiến sĩ công an cũng thêm thân thiện, trở thành chỗ dựa để các em tìm đến khi cần được hướng dẫn, giúp đỡ.