Bồi dưỡng kỹ năng chế biến món ăn và phục vụ khách du lịch tại Nghĩa Đô, Lào Cai

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11. Trong suốt khóa học, hơn 40 học viên được các chuyên gia ẩm thực và chuyên gia du lịch trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng và bổ ích.

Cụ thể, các học viên được trang bị kỹ năng lựa chọn, sơ chế, chế biến và trình bày các món ăn đặc trưng của địa phương; xây dựng thực đơn phù hợp với nhu cầu khách du lịch.

Bên cạnh đó, lớp học cũng hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ năng giao tiếp, đón tiếp và phục vụ khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, phát huy giá trị ẩm thực bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Nghĩa Đô nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.

Học viên rất hào hứng khi tham gia lớp tập huấn.

Nghĩa Đô từ lâu đã nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng không chỉ giúp các học viên chuẩn hóa các kỹ năng nghề mà còn thay đổi tư duy làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Thông qua khóa học, các học viên được trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đón tiếp, phục vụ khách tại cơ sở. Từ đó, mỗi người làm du lịch tại Nghĩa Đô sẽ trở thành một "đại sứ" quảng bá hiệu quả nét văn hóa ẩm thực độc đáo của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung phát triển ngày càng bền vững.