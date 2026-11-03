Thanh Hóa: Nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ cộng đồng

Hội thi thu hút 240 cộng tác viên công tác xã hội và cán bộ đoàn thể cơ sở tham gia tại 6 xã, phường gồm: Bỉm Sơn, Hàm Rồng, Trúc Lâm, Tây Đô, Ngọc Sơn và Vĩnh Lộc.

Ban tổ chức hội thi - Trao tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi tại Hội liên hiệp phụ nữ phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: congtacxahoi.thanhhoagov.vnptweb.vn

Tại mỗi điểm thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức pháp luật và xử lý tình huống. Với hình thức sân khấu hóa sinh động, phần thi chào hỏi truyền tải những thông điệp về xóa bỏ định kiến giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời giới thiệu vai trò của các mô hình hỗ trợ khẩn cấp, nhà tạm lánh an toàn và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Ở phần thi kiến thức pháp luật, các đội tập trung tìm hiểu những quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Nội dung thi cũng chú trọng kiến thức về quy trình phát hiện, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ và các nguyên tắc bảo vệ người bị bạo lực.

Phần thi xử lý tình huống tại điểm thi phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh. congtacxahoi.thanhhoagov.vnptweb.vn

Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống tạo điều kiện để các cộng tác viên vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác xã hội vào giải quyết những vụ việc cụ thể tại cộng đồng như hòa giải ban đầu, can thiệp khẩn cấp, kết nối dịch vụ bảo vệ nạn nhân và phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, tư pháp và các tổ chức đoàn thể.

Thông qua hội thi, các cộng tác viên được củng cố kỹ năng nhận diện, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp kịp thời và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho người bị bạo lực; đồng thời nâng cao năng lực lắng nghe, bảo mật thông tin, kết nối và chuyển tuyến đến các dịch vụ y tế, pháp lý, hỗ trợ an toàn khẩn cấp.

Qua đó, góp phần chuẩn hóa quy trình hỗ trợ nạn nhân, hạn chế những tổn thương về thể chất và tinh thần, đồng thời phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên trong tuyên truyền, vận động xóa bỏ định kiến giới, phòng ngừa bạo lực và xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng, nhân ái.

Nhân dịp này, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 24 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời trao 130 bộ đồ dùng thiết yếu (Dignity Kit) do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ dành cho phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực.

Lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa và Lãnh đạo UBND phường Bỉm Sơn trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Bỉm Sơn. Ảnh .thanhhoagov.vnptweb.vn

Hoạt động góp phần động viên trẻ em vượt khó, tiếp tục học tập, rèn luyện; hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái có thêm vật dụng cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai.