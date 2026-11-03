Thủ tướng ký Quyết định Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

*Tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý đất đai, Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Thị Loan từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; Bí thư huyện ủy Phú Bình...

Từ ngày 6/3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

*Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 Thủ tướng bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, tân Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Đào Xuân Cơ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2013, ông là Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đào Xuân Cơ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị: Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó Giám đốc bệnh viện. Từ tháng 3/2022, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.