Quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT: Danh sách ngành, cơ sở đào tạo; giải thưởng chính thức các cuộc thi; bảng xếp hạng ngành, lĩnh vực đào tạo quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2026 công bố danh sách ngành, cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước; danh sách ngành, cơ sở đào tạo ở nước ngoài thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục và thể thao; danh sách giải thưởng chính thức của các cuộc thi, liên hoan, giải thi đấu quốc gia, quốc tế thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục và thể thao; tên bảng xếp hạng ngành, lĩnh vực đào tạo quốc tế đáp ứng yêu cầu của Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2021 và Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027.

Toàn văn Quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT

Danh sách ngành, cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước

Danh sách ngành, cơ sở đào tạo ở nước ngoài - lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao

Danh sách giải thưởng chính thức của các cuộc thi, liên hoan, giải thi đấu quốc gia, quốc tế thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao

Danh sách bảng xếp hạng ngành hoặc lĩnh vực đào tạo quốc tế được công nhận