Từ ngày 15/11, giáo dục tăng cường chỉ được thu phí theo quy định

Bốn nội dung dạy tăng cường

Từ ngày 15/11, Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học ở trường phổ thông, có hiệu lực.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở chưa đủ điều kiện.

Bốn nội dung dạy tăng cường gồm: giáo dục toàn diện (đạo đức, lịch sử văn hóa, thể chất, an toàn giao thông...); khoa học công nghệ và năng lực số; thực hành, trải nghiệm, STEM; ngoại ngữ và kỹ năng.

Hoạt động này nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng mà mọi học sinh đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không tăng yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy trước, dạy lại nội dung môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dưới hình thức dạy thêm, học thêm.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí được bảo đảm theo quy định pháp luật. Nhà trường không được chuyển hoặc tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, hoặc nội dung giáo dục tăng cường, sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Thông tư 85: Không thể để phụ huynh gánh chi phí học tăng cường