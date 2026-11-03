Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2026

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Tháng 11/2026, một loạt chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu được triển khai, tác động đến hoạt động của các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Đáng chú ý, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; hoạt động giáo dục tăng cường tại trường phổ thông không thu tiền người học. Bên cạnh đó, các quy định mới cũng đặt ra yêu cầu về phổ cập giáo dục mầm non, xóa mù chữ, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và xét học bổng.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ

Theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ ngày 15/11/2026, Ban đại diện và các thành viên không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban.

Trường hợp cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ, việc hỗ trợ chỉ được thực hiện bằng hai hình thức: cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cũng không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ. Việc ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong quá trình vận động hỗ trợ cũng bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường. Việc lợi dụng hoạt động của ban để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân cũng không được phép.

Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền học sinh

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở chưa đủ điều kiện.

Hoạt động này nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng mà mọi học sinh đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không tăng yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy trước, dạy lại nội dung môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dưới hình thức dạy thêm, học thêm.

Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí được bảo đảm theo quy định pháp luật. Nhà trường không được chuyển hoặc tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, hoặc nội dung giáo dục tăng cường, sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân. Cơ sở giáo dục được thu kinh phí theo quy định; riêng trường công lập, mức thu không vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định.

Xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5-6 tuổi đến lớp

Nghị định số 353/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo nghị định, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi khi tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%. Đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này là ít nhất 90%.

Tỷ lệ trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ 5-6 tuổi hằng năm phải đạt ít nhất 85%; riêng các xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

Ở cấp tỉnh, ít nhất 90% số xã phải được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi.

Nghị định cũng quy định đối tượng xóa mù chữ là người từ 15 đến 60 tuổi chưa biết chữ hoặc bị tái mù chữ. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 phải hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học. Để đạt mức độ 2, người học phải hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ phải được triển khai toàn diện, bền vững, phù hợp điều kiện từng địa phương, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nhà nước ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được tổ chức nhiều đợt

Theo Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể được tổ chức nhiều đợt trong năm.

Căn cứ ngành, nghề và yêu cầu đầu vào, hiệu trưởng quyết định hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Một điểm mới đáng chú ý là giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị như nhau. Các thông báo này có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, hình thức tuyển sinh là xét tuyển.

Cập nhật nội dung 4 môn trong chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tư số 78/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

Ở cấp THCS, nội dung điều chỉnh tập trung vào môn Lịch sử và Địa lí. Ở cấp THPT, các môn được cập nhật gồm Lịch sử, Địa lí và Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Các nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính sau sắp xếp, được quy định cụ thể tại các phụ lục ban hành kèm thông tư.

Không dùng điểm ưu tiên, điểm cộng khi xét học bổng một số ngành

Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định việc xét hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Theo đó, để xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất, tổng điểm được tính bằng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và hai môn có kết quả cao nhất trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh.

Điểm từng môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Đặc biệt, không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Mức điểm xét học bổng theo từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng; cũng không phải cung cấp lại thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin mà cơ quan, cơ sở đào tạo có thể khai thác.

Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình nghề nghiệp có ít nhất 9 thành viên

Thông tư số 82/2026/TT-BGDĐT về quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định, tổ biên soạn chương trình môn học phải có ít nhất 9 thành viên, gồm đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, chuyên gia, người sử dụng lao động trong lĩnh vực liên quan và đại diện hiệp hội ngành, nghề (nếu có).

Thành viên tổ biên soạn phải có trình độ đại học trở lên, am hiểu và có kinh nghiệm phát triển chương trình đào tạo liên quan đến môn học; có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy hoặc công tác trong lĩnh vực liên quan.

Hội đồng thẩm định chương trình môn học chung cũng phải có ít nhất 9 thành viên. Trong đó, số thành viên ngoài cơ quan chủ trì biên soạn phải chiếm ít nhất 1/3. Thành viên hội đồng không được đồng thời là thành viên tổ biên soạn chương trình được thẩm định.

Đối với giáo trình môn học chung, tổ biên soạn cũng phải có ít nhất 9 thành viên, đáp ứng yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm chuyên môn.