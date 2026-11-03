Đồng Nai: Bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ, nâng hiệu quả hoạt động thư viện cơ sở

Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm thư viện cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 đại biểu. Nội dung tập huấn tập trung vào nghiệp vụ thư viện cơ sở, các quy định liên quan đến thành lập thư viện công cộng cấp xã và nguyên tắc tổ chức, hoạt động thư viện.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng hướng dẫn kỹ năng tổ chức hoạt động và dịch vụ thư viện dành cho thanh thiếu nhi. Các đại biểu được tiếp cận phương pháp thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm, xây dựng dịch vụ thư viện và phát triển kỹ năng đọc cho nhóm bạn đọc trẻ.

Việc lựa chọn nội dung tập huấn gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ phụ trách thư viện không chỉ thực hiện công việc quản lý, sắp xếp và bảo quản tài liệu mà còn trực tiếp tổ chức các hoạt động phục vụ, hướng dẫn bạn đọc và phối hợp với nhà trường, tổ chức đoàn thể để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn, Thư viện Đồng Nai hướng tới hỗ trợ đội ngũ làm công tác thư viện tại địa phương nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước đổi mới phương thức phục vụ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin hiện có.

Trong bối cảnh hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được kiện toàn, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách là một yêu cầu cần thiết để bảo đảm các điểm thư viện duy trì hoạt động ổn định.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự kết nối giữa thư viện cấp tỉnh với mạng lưới thư viện cơ sở, góp phần đưa hoạt động đọc sách và tiếp cận tri thức đến gần hơn với người dân.