Trường Trung học cơ sở Đồng Lương: Quyết tâm thi đua 'Dạy tốt, học tốt'

Trường THCS Đồng Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Đồng Lương và Trường THCS Tân Phúc của xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, nhà trường gồm có 01 Trường chính và 01 phân hiệu Tân Phúc.

Năm học 2026 – 2027, Trường THCS Đồng Lương hiện có 42 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó: có 03 cán bộ quản lý, 04 nhân viên và 35 giáo viên. 100% giáo viên giảng dạy có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ cán bộ, giáo viên dày dặn kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

Lãnh đạo xã Đồng Lương chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường THCS Đồng Lương.

Cũng trong năm học này, Trường THCS Đồng Lương có 17 lớp với 636 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế trường liên cấp của địa phương, tăng cường giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, vì vậy, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với mục tiêu khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của giáo viên và học sinh. Phong trào cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ mục tiêu, ý nghĩa trên, để phát huy hiệu quả phong trào Ban giám hiệu nhà trường phát động sâu rộng nhiều đợt thi đua với các nội dung, như: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hoạt động dạy học lấy học sinh làm trung tâm; áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bài giảng...

Một góc Trường THCS Đồng Lương được đầu tư, xây dựng khang trang.

Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kế hoạch năm học. Với phương châm lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả công việc, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Đồng Lương luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dậy ý chí vươn lên học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp trong mỗi học sinh. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thầy Phạm Chí Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lương chia sẻ: “Để phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đạt hiệu quả cao. Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Lương, các bậc phụ huynh và nhân dân trong xã nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, nhờ đó kết quả về năng lực và phẩm chất của học sinh luôn cao. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giàu trí tuệ, giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Theo đó cùng với việc khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên, nhà trường luôn coi trọng việc bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực. Trong mỗi tiết dạy, ban giám hiệu nhà trường luôn yêu cầu giáo viên phải biết khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường, lớp, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

Thầy Phạm Chí Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lương.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tiền đề sẵn có, cộng với niềm tin, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng Trường THCS Đồng Lương ngày một phát triển.