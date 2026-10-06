Đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh

Sự kiện “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” với nhiều hoạt động phong phú, khơi gợi tình yêu lịch sử cho các em học sinh. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), đồng thời hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (1/10-7/10/2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết, đưa triển lãm ‘Sen trong đá’ đến với Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên là hành trình tiếp nối của ký ức trong một không gian mới. Đây là dịp để những câu chuyện lịch sử về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất đến gần hơn với các em học sinh, đồng thời góp phần tạo nên một hoạt động học tập giàu trải nghiệm và cảm xúc”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Triển lãm “Sen trong đá” giới thiệu chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mỗi nhân vật là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: sẵn sàng đặt cuộc đời mình trong dòng chảy của dân tộc, sống và hy sinh vì những giá trị lớn lao vượt lên trên lợi ích cá nhân.

Trong số đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng như Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

Các em học sinh tham quan triển lãm. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử do chính học sinh Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên thể hiện. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam được tái hiện gần gũi, sinh động, giúp học sinh có thêm một cách tiếp cận lịch sử trực quan và giàu cảm xúc.

Chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Đặc biệt, tiểu phẩm “Thanh xuân đi qua bão lửa” đã để lại nhiều ấn tượng với người xem. Trong tiết mục, học sinh lớp 8E1 tái hiện câu chuyện về nữ anh hùng Hoàng Ngân, người đã dành tuổi thanh xuân cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng.

Cảnh trong tiểu phẩm “Thanh xuân đi qua bão lửa”. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Đảm nhận vai nữ du kích Hoàng Ngân, em Nguyễn Ngọc Lam Giang chia sẻ, khi tìm hiểu tư liệu, em biết rằng Anh hùng Hoàng Ngân xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản, nhưng vì lòng yêu nước, bà đã từ bỏ cuộc sống đủ đầy để đi theo con đường cách mạng cứu nước. Em cảm thấy rất xúc động trước tấm gương đó. Vì vậy, khi thể hiện nhân vật này, em muốn truyền tải đến mọi người tấm lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần không khuất phục của người nữ Anh hùng.

Không chỉ các em học sinh, hoạt động còn nhận được sự hưởng ứng từ phụ huynh. Chị Phạm Khánh Ly (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) cho rằng, việc đưa triển lãm vào trường học, kết hợp giữa hình ảnh, câu chuyện lịch sử và sân khấu hóa đã tạo nên một không gian học tập khác biệt, nơi học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được hóa thân, cảm nhận và tự mình kể lại những câu chuyện của quá khứ. Điều này giúp các con dễ nhớ và hứng thú hơn với việc tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Thông qua triển lãm và các hoạt động trải nghiệm, sự kiện “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cha ông.

Triển lãm ảnh “Sen trong đá” trưng bày từ nay đến ngày 8/10 tại Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, số 27 Hàm Long, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.