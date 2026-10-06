Đưa lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ đến với học sinh Nà Hỳ

Ngày 6.10, Bảo tàng Điện Biên Phủ tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hoạt động trải nghiệm tại Trường THPT Nà Hỳ, xã Nà Hỳ, với chủ đề “Lực lượng dân công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Tại chương trình, học sinh tham quan triển lãm ảnh, tìm hiểu vai trò và những đóng góp của lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch. Nội dung giới thiệu giúp các em hiểu thêm về công sức, sự hy sinh của các thế hệ cha ông, qua đó nhận thức rõ hơn giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh tham quan, nghe giới thiệu, học sinh còn tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi, trò chơi và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Việc kết hợp hình ảnh với trao đổi, tương tác tạo không khí học tập hào hứng, giúp các em chủ động tìm hiểu và ghi nhớ kiến thức lịch sử.

Đưa hoạt động bảo tàng đến trường học là cách kết nối tư liệu, hình ảnh lịch sử với giáo dục truyền thống.

Với chủ đề về lực lượng dân công, chương trình góp phần giúp học sinh hiểu hơn sự đóng góp của nhân dân vào chiến thắng, bồi đắp lòng biết ơn và niềm tự hào về quê hương Điện Biên.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, gần gũi, chương trình góp phần đổi mới phương thức giáo dục lịch sử trong nhà trường, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đến thế hệ trẻ Nà Hỳ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.