'Quán nhà Haha' kể chuyện văn hóa từ gian bếp

Dàn cast chính thức ra mắt tại buổi họp báo ra mắt chương trình "Quán nhà Haha"

Tham gia chương trình có Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Ở mỗi chặng, các nghệ sĩ đến những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, cùng người dân vận hành quán ăn, homestay hoặc farmstay.

Không chỉ trải nghiệm, dàn cast trực tiếp tham gia các công việc từ gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, sơ chế nguyên liệu đến chế biến và phục vụ thực khách. Qua đó, chương trình khai thác văn hóa địa phương từ chính đời sống thường ngày.

Ẩm thực là một trong những nội dung trọng tâm của Quán nhà Haha. Các nghệ sĩ không chỉ học cách chế biến món ăn mà còn tham gia từ khâu tạo ra nguyên liệu, tìm hiểu cách người dân địa phương sử dụng sản vật và đưa những nguyên liệu ấy vào bữa ăn.

Chia sẻ tại họp báo, Jun Phạm cho biết việc đảm nhận phần nấu chính và phục vụ hàng chục thực khách mỗi ngày tạo áp lực lớn. Từ chuẩn bị nguyên liệu, căn chỉnh củi lửa đến quản lý chi phí, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận.

“Lúc trước nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn”, Jun Phạm nói.

Theo nam nghệ sĩ, điều quan trọng anh học được là phải liên tục điều chỉnh cách nấu để phù hợp với khẩu vị của từng địa phương. “Jun phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa”, anh chia sẻ.

Với Ngọc Thanh Tâm, trải nghiệm tại các địa phương cũng giúp cô hiểu hơn về bản sắc ẩm thực Việt Nam. Từng có cơ hội đến nhiều quốc gia, nữ nghệ sĩ cho rằng ẩm thực Việt có một “DNA” riêng.

“Tâm cực kỳ tự hào khi các món như Phở, Bánh mì được quốc tế giữ nguyên tên gọi gốc chứ không dịch ra tiếng Anh”, cô chia sẻ.

Từ những trải nghiệm đó, các nghệ sĩ cho rằng món ăn không chỉ là câu chuyện về hương vị mà còn gắn với vùng đất, nguyên liệu, tập quán và cách sinh hoạt của người dân. Đây cũng là cách chương trình tiếp cận văn hóa thông qua những điều gần gũi với đời sống.

Bên cạnh ẩm thực, Quán nhà Haha hướng đến việc kết nối trải nghiệm văn hóa với sinh kế cộng đồng. Ở mỗi chặng, các nghệ sĩ cùng người dân địa phương vận hành các mô hình dịch vụ, đồng thời giới thiệu đặc sản và sản phẩm của vùng đất đến du khách.

Theo nhà sản xuất, khán giả có thể tìm hiểu, tiếp cận đặc sản, tour du lịch và các hoạt động tại địa phương thông qua chương trình. Qua đó, những giá trị văn hóa gắn với sản vật, nghề truyền thống và đời sống cộng đồng có thêm cơ hội được quảng bá.

Duy Khánh cho biết điều khiến anh nhớ nhất sau hành trình là sự gắn bó với người dân địa phương.

“Khánh cùng các anh chị em muốn tự tay nấu những món thật ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt đến bà con khắp mọi miền. Điều làm Khánh nhớ nhất, cũng là tiếc nuối nhất chính là khoảnh khắc chia tay. Vừa mới gắn kết, bắt đầu có tình cảm thật sự sâu sắc với mọi người thì lại phải nói lời tạm biệt”, anh chia sẻ.

Việc trực tiếp làm việc, nấu ăn và phục vụ thực khách cũng giúp các nghệ sĩ hiểu hơn về những đặc thù của từng địa phương. Thay vì chỉ đến tham quan, họ cùng người dân giải quyết các công việc cụ thể để vận hành một mô hình dịch vụ.

Đề cập câu chuyện cạnh tranh giữa các chương trình cùng khai thác du lịch, Jun Phạm cho rằng mỗi chương trình có một cách tiếp cận riêng.

“Thành tích của cast không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ show mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt để nhiều địa phương nước mình được lên sóng hơn”, Jun Phạm nói.

Tại họp báo, nhà sản xuất cũng giới thiệu ca khúc chủ đề Giữa tình người bao la. Âm nhạc cùng ẩm thực và đời sống bản địa tạo nên mạch nội dung xuyên suốt chương trình.

Với Quán nhà Haha, gian bếp trở thành điểm khởi đầu để kể những câu chuyện rộng hơn về làng quê, từ món ăn, sản vật đến tập quán, con người và sinh kế. Qua trải nghiệm của các nghệ sĩ, những nét văn hóa đời thường được đưa lên màn ảnh theo cách gần gũi, trực tiếp hơn.