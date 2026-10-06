Khơi dậy mạch nguồn 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Hà Nội có một kho tàng di sản được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng giá trị của di sản hôm nay không chỉ nằm ở những gì được gìn giữ mà còn ở cách những giá trị ấy bước vào đời sống đương đại, tạo nên những trải nghiệm, sản phẩm và sức hấp dẫn mới cho Thủ đô.