Khơi dậy mạch nguồn ' Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'
20h tối 6/10 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức chương trình Giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Bản hùng ca 80 năm”. Chương trình là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-day-mach-nguon-quyet-tu-de-to-quoc-quyet-sinh-421084.htm